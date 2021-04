Marciano Vink heeft een betere kandidaat voor Oranje dan Babel en Stengs

Zaterdag, 24 april 2021 om 22:17

Marciano Vink is erg onder de indruk van het optreden van Cody Gakpo, zo laat de analist weten in het programma De Eretribune van ESPN. De 21-jarige aanvallende middenvelder van PSV kwam zondag in actie tegen FC Groningen, dat in Eindhoven met 1-0 verslagen werd. Gakpo laat volgens Vink al langer zien dat de PSV’er bij Oranje hoort en dat hij daar de voorkeur moet krijgen boven Ryan Babel en Calvin Stengs.

“Een mooie speler met een mooie toekomst”, zo brengt Jan Joost van Gangelen het optreden van Gakpo ter sprake. “Hij gaat volgens jou wel mee naar het EK, toch?”, vraagt de presentator aan Vink, die erg positief gestemd is over het spel van de aanvaller. “Zeker, ja hoor. Zoals hij het afgelopen seizoen maar zeker de afgelopen maanden heeft gevoetbald... Hij hoort er gewoon bij. En er zijn er een aantal (bij Oranje, red) bij wie ik de nodige twijfels heb”, aldus Vink.

“Dan denk je dus aan Stengs bijvoorbeeld?”, haakt Van Gangelen in op de opmerking van zijn collega. “Ja, dat is zeker iemand bij wie ik mijn vraagtekens heb. En ook bij Ryan Babel heb ik mijn twijfels. Ik vind Gakpo een stuk verder dan die twee spelers. Hij is mega doelgericht ook. Hij heeft wapens en hij laat het gewoon wekelijks zien. Babel zien we niet veel en ik hoor dat hij ook vaak op de bank zit. Stengs heeft de ene week mooie acties en de andere week vraag je je af of hij wel meedeed”, besluit Vink.

Gakpo liet zich tegen Groningen regelmatig op positieve wijze zien. Zo nam de aanvallende middenvelder na een kwartier spelen de bal van afstand uit de lucht en raakte hij kiezelhard de lat. In het tweede bedrijf werd er ook nog een treffer van Gakpo afgekeurd, omdat hij nipt buitenspel stond voordat hij op aangeven van Donyell Malen met links afrondde. In de slotfase hielp Gakpo nog wel een grote kans om zeep: de aanvaller kapte eerst een verdediger uit en schoot daarna via het lichaam van Padt naast.

Zelf is Gakpo tevreden over het spel dat PSV op de mat legde en hij vindt het uiteraard jammer dat zijn schot van buiten het zestienmetergebied uiteenspatte op de lat. “Ik denk dat we bij vlagen goed hebben gespeeld, maar we lieten het na om de genadeklap uit te delen en meer te scoren. Aan het begin was het ook even wennen om de mensen in het stadion te hebben, maar uiteindelijk kregen we er erg veel positieve energie van.”