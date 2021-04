Cassano oordeelt keihard: ‘Zet Inter, Juventus en AC Milan uit de Serie A'

Dinsdag, 20 april 2021 om 10:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:31

Antonio Cassano roept de Italiaanse voetbalbond FIGC op om Internazionale, Juventus en AC Milan uit de Serie A te zetten. Aanleiding is het plan van de clubs om samen met negen andere topclubs een Europese Super League op te zetten. Namens Italië hebben Juventus, Inter en Milan zich bij de plannen aangesloten, wat bij Cassano in het verkeerde keelgat is geschoten. Volgens de voormalig spits dienen de consequenties dan ook hard te zijn.

Cassano droeg nota bene zelf in het verleden de shirts van Inter en Milan. Dat weerhoudt hem er niet van zich keihard uit te spreken tegen de plannen voor de nieuw te vormen Super Leauge. "Ik zou de FIGC willen vragen om Juventus, Inter en Milaan uit te sluiten van de Serie A en ze zelf een kampioenschap uit te laten vechten, alleen voor hun drieën", zegt een gefrustreerde Cassano tegenover Bobo TV. "Ze zullen moeten begrijpen dat niet alleen zij de leiding hebben in de voetballerij. Ik geef Gabriele Gravina (president FIGC, red.) één tip: wil je dit doen?"

Het artikel gaat verder onder de video 'Alsof ze in ons gezicht spugen' | Ceferin over Super League-concept Meer videos

Naast Cassano verzet ook de UEFA zich hevig tegen de komst van de Super League. Gedreigd wordt om alle deelnemers aan de Super League uit te sluiten van de nationale competities. "Deze teams kunnen geen eigen kampioenschap vormen", gaat Cassano verder. "Ze moeten begrijpen dat voetbal gaat over mensen die van de sport houden. Kleine clubs zijn onmisbaar om een competitie te vormen." De kritieken zijn met name gericht tegen Juventus-preses Andrea Agnelli, die een van de nieuwe vicevoorzitters is binnen de organisatiestructuur van het nieuwe toernooi.

Maandag liet Michael van Praag zich al uit over de rol van Agnelli. Van Praag is als lid van het uitvoerend comité van de UEFA medebestuurslid van Agnelli. "Hij ontmaskert zichzelf als een ordinaire leugenaar, bedrieger en verrader. Deze derde break-away-poging is los van de inhoud echt schandalig gegaan", aldus Van Praag. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin noemde Agnelli een 'slang'. Hij had nog nooit iemand meegemaakt die 'zó vaak en zó onophoudelijk liegt'. "Ik heb hem zaterdag gesproken en toen gaf hij aan dat het slechts geruchten waren en dat er niks aan de hand was. Toen hing hij op", zei Ceferin.