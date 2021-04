United wederom bij laatste vier; Arsenal rekent in zes minuten af met Slavia

Donderdag, 15 april 2021 om 23:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:06

Manchester United heeft zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de halve finale van de Europa League. Na een 0-2 overwinning in Granada was de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer ook in eigen huis te sterk voor de nummer acht van LaLiga: 2-0. In Tsjechië had Arsenal geen kind aan Slavia Praag. De ploeg van Mikel Arteta kende in de eerste helft zes uiterst productieve minuten waarin drie keer het net werd gevonden: 0-4. De Londenaren maakten daarmee een einde aan een indrukwekkende reeks van Slavia, dat in november 2019 voor het laatst een officiële wedstrijd verloor in eigen huis. Ook Villarreal haalde de halve finale door te winnen van Dinamo Zagreb (2-1).

Manchester United - Granada 2-0

Solskjaer koos net als vorige week voor David de Gea onder de lat, terwijl Dean Henderson in de Premier League het vertrouwen gewonnen lijkt te hebben van de oefenmeester. Na de 0-2 overwinning in Spanje kon United de return met vertrouwen tegemoet zien. Helemaal toen Edinson Cavani al na vijf minuten spelen voor de openingstreffer zorgde. De spits stond op de juiste plek nadat Paul Pogba een voorzet van Alex Telles op het hoofd kreeg. De spits haalde ineens uit met links en trof de verre hoek: 1-0. Granada hoopte snel iets terug te doen en kreeg ook wel de nodige kansen, maar onder meer een kopbal van Yangel Herrera ging rakelings naast.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Met de ingevallen Donny van de Beek binnen de lijnen was het ook na rust United dat de klok sloeg. Een voorzet van Bruno Fernandes vanaf de rechterkant van het veld werd voorlangs gekopt door Cavani en een schot van Van de Beek eindigde een meter naast de linkerpaal. Aan de andere kant kreeg Germán Sanchéz een uitgelezen mogelijkheid om Granada op gelijke hoogte te zetten, maar het schot uit de draai van de aanvoerder kon eenvoudig worden gepakt door De Gea. Solskjaer haalde vervolgens met Cavani, Fernandes en Mason Greenwood het grootste gedeelte van zijn basiselftal naar de kant en zag hoe zijn ploeg in de slotfase eenvoudig overeind bleef. In de blessuretijd van het duel zorgde Jesús Vallejo met een eigen doelpunt voor de 2-0 eindstand, nadat de verdediger de bal ongelukkig met zijn hoofd achter zijn eigen doelman werkte.

Slavia Praag - Arsenal 0-4

Arsenal moest het in Tsjechië stellen zonder Pierre-Emerick Aubameyang, die bij de nationale ploeg van Gabon besmet is geraakt met malaria. De ploeg van Mikel Arteta had zich na de 1-1 van vorige week voorbereid op een lastige avond, maar van een stunt was geen moment sprake. Het duel begon enigszins afwachtend, maar bij het eerste gevaar nam Arsenal meteen de leiding, toen Nicolas Pépé op aangeven van Emile Smith Rowe in de korte hoek voor de 0-1 aantekende. Een minuut eerder dacht Smith Row al voor de openingstreffer te zorgen, maar zijn treffer uit een rebound werd afgekeurd wegens buitenspel. Slavia was vervolgens in geen velden of wegen te bekennen en moest al snel een tweede domper incasseren, toen Alexandre Lacazette vanaf elf meter raak schoot na een overtreding van Jakub Hromada op Pépé: 0-2.

Vijf minuten na de rake strafschop werd het duel al in het slot gegooid door Arsenal, toen Bukayo Saka vanaf de rechterkant naar binnen trok en met links doeltreffend uithaalde in de korte hoek: 0-3. Daarmee gooiden de bezoekers de wedstrijd in een tijdsbestek van zes minuten in het slot. In de tweede helft deed Arsenal het beduidend rustiger aan. Lacazette schreeuwde na een uur spelen om de tweede strafschop van de wedstrijd, maar kreeg geen gehoor bij scheidsrechter Cüneyt Cakir. Een kwartier voor tijd zorgde diezelfde Lacazette met zijn tweede van de avond alsnog voor een vierde treffer. De spits werd vanaf de linkerkant van het veld bediend door Pépé, gooide er een fraaie schijnbeweging uit en liet doelman Andrej Kolár vervolgens voor de vierde keer kansloos met een schot in de korte hoek: 0-4.

Villarreal - Dinamo Zagreb 2-1

Na de 0-1 zege in Kroatië begon Villarreal met een goede uitgangspositie. In de openingsfase raakten de Spanjaarden via Samuel Chukwueze de paal, maar aan het einde van de eerste helft was Villarreal gelukkiger in de afronding. Chukwueze dook op rechts achter de defensie en legde breed op Paco Alcácer, die de bal in het lege doel schoof: 1-0. Twee minuten voor rust raakte Alcácer de paal en kon Gerard Moreno het karwei in de rebound klaren: 2-0. Een kwartier voor tijd deed Dinamo wat terug, toen Mislav Orsic na een combinatie met Bruno Petkovic van dichtbij de verre hoek vond: 2-1. De wedstrijd stond onder leiding van Danny Makkelie, die voor het eerst aantrad met zijn nieuwe assistent Jan de Vries.