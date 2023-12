Toulouse lijdt mede door gemiste penalty Dallinga beschamende nederlaag

Olympique Lyon heeft zondagavond de tweede zege van het seizoen geboekt. Na een overtuigende wedstrijd was de hekkensluiter van de Ligue 1 in eigen huis met 3-0 te sterk voor Toulouse. De uitploeg kreeg in de eerste helft een strafschop, maar die werd om zeep geholpen door Thijs Dallinga. Namens Lyon scoorde Alexandre Lacazette een hattrick.

Bijzonderheden

Dallinga had zoals gewoonlijk een basisplaats bij Toulouse, net als Stijn Spierings. De twee voormalig Eredivisionisten zagen hun ploeg al binnen een halfuur een 2-0 achterstand oplopen na een dubbelslag van Lacazette. In de blessuretijd van de eerste helft kreeg Dallinga via een penalty een uitgelezen mogelijkheid om de spanning in de wedstrijd terug te brengen, maar de ex-spits van onder meer FC Groningen en Excelsior zag zijn inzet gekeerd worden door Anthony Lopes. Na rust bepaalde Lacazette de eindstand op 3-0, waarmee de Fransman tevens zijn hattrick compleet maakte.

