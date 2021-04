Danny Makkelie is onverbiddelijk en zet assistent uit zijn team

Dinsdag, 13 april 2021 om 13:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:36

Danny Makkelie gaat niet langer verder met Mario Diks (op de foto rechts) als zijn assistent-scheidsrechter, zo meldt Omrop Fryslân. De toparbiter heeft de grensrechter uit zijn team gezet nadat er een vertrouwensbreuk is ontstaan. Diks komt daardoor niet in actie op het Europees kampioenschap komende zomer.

De keuze om afscheid te nemen van Diks kan niet los worden gezien van het incident dat zich afspeelde bij de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Servië en Portugal (2-2). De assistent-scheidsrechter en Makkelie zagen in de blessuretijd over het hoofd hoe een inzet van Cristiano Ronaldo de doellijn was gepasseerd. Daarmee werd Portugal een winnend doelpunt onthouden. Het leidde tot een woedende reactie van de ster van Portugal, die fel protest maakte bij Diks en geel kreeg van Makkelie. Ronaldo beende furieus naar de kleedkamer en gooide daarbij zijn aanvoerdersband weg.

Diks reageert tegenover Omrop Fryslân op de breuk met Makkelie. "Dit is voor mij een heel, heel grote teleurstelling zo dicht bij het EK", zegt Diks. "Op woensdag 31 maart hoorde ik van Makkelie dat hij verder wil met een andere assistent, want het vertrouwen in onze samenwerking is weg." Samen met Makkelie leidde Diks onder meer de Europa League-finale van 2020 en een halve finale op het WK voor clubteams dit jaar. "Ik hoopte echt op meer steun, begrip en vertrouwen na de succesvolle samenwerking van de afgelopen jaren."

Makkelie heeft direct een vervanger gevonden voor Diks. "Het klopt dat Jan de Vries de positie van Mario Diks in het team heeft overgenomen", bevestigt de scheidsrechter aan de regionale Friese omroep. "Het is een teamkwestie. Uit respect voor Mario, maar ook in het belang van het team doen we geen uitspraken over de reden voor de verandering." Makkelie werkte doorgaans met het vaste team bestaande uit Diks en Hessel Steegstra als zijn assistenten, maar floot ook al eerder wedstrijden waarin De Vries een van zijn assistenten was.