Lyon buigt op knotsgekke wijze 1-4 om in 5-4; Lacazette en Wahi scoren viermaal

Zondag, 7 mei 2023 om 19:13 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:23

Olympique Lyon heeft zondagavond op knotsgekke wijze drie punten gepakt in de Ligue 1. Na 59 speelminuten keken les Gones nog aan tegen een 1-4 achterstand, die uiteindelijk nog werd omgezet in een overwinning: 5-4. Absolute held aan de kant van Lyon was Alexandre Lacazette, die liefst viermaal zijn naam op het scorebord zette. Hetzelfde lukte de twintigjarige Elye Wahi: de spits van Montpellier wist in een tijdsbestek van ruim vijftien minuten eveneens vier keer te scoren.

Lacazette zette Lyon na een half uur spelen op voorsprong. De spits kreeg de bal op de rand van het vijfmetergebied van Bradley Barcola en schoot van dichtbij de 1-0 binnen. Vijf minuten voor het rustsignaal kwam Montpellier op gelijke hoogte. Wahi kreeg de bal in de diepte van Joris Chotard en kreeg net op tijd zijn voet tegen de bal om de 1-1 binnen te schuiven. Nog geen minuut later tekende de spits ook zijn tweede van de avond aan. Ditmaal veroverde hij zelf de bal op de helft van de tegenstander en schoot hij vanaf de rand van het zestienmetergebied, weliswaar met enig fortuin, de 1-2 binnen.

?????? ???? ???????? ??????????????! ?????? Lyon keek in minuut 55 nog tegen een 1-4 achterstand aan, maar in minuut 100 schiet Lacazette vanaf de stip de 5-4 tegen de touwen... ??#ZiggoSport #Ligue1 #OLMHSC pic.twitter.com/qGqxDbW733 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 7, 2023

Na de rust ging Wahi verder met waar hij in de eerste helft gebleven was. Hij zette de 1-3 op het scorebord uit een strafschop die hij zelf had versierd. Zijn vierde treffer volgde in de 56ste speelminuut. Wahi werd wederom de diepte ingestuurd door Chotard en klopte de vijandige defensie, waaronder doelman Anthony Lopes, op snelheid. Vanuit een moeilijke hoek zorgde de jeugdige spits voor de 1-4. De vier treffers van Wahi bleken overigens niet genoeg voor Montpellier om de drie punten veilig te stellen, want Lyon zette vanaf de 59ste minuut de ongekende comeback in.

De 2-4 kwam op naam van Lacazette, die wederom op aangeven van Barcola wist te scoren. Nadien voerde Lyon de druk verder op en werd Montpellier met succes in het nauw gedreven. Tien minuten nadat Dejan Lovren met een kopbal voor de 3-4 had gezorgd, voltooide Lacazette zijn hattrick. De spits schoot van dichtbij raak uit een voorzet van Barcola: 4-4. Lyon rook bloed en ging in de slotfase van de wedstrijd dorstig op jacht naar de 5-4, die uiteindelijk gevonden werd in de tiende minuut van de blessuretijd. Arbiter Bastien Dechepy bestrafte een overtreding op Lacazette in de zestien met een strafschop, die de spits zelf op zeer overtuigende wijze benutte: 5-4.

Lacazette met de bevrijdende 1-0! ???

En let vooral even op het staaltje acrobatiek van Bradley Barcola.. ???????#ZiggoSport #Ligue1 #OLMHSC pic.twitter.com/lBGygN7nF5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 7, 2023

???? ????.. Johann Lepenant! ??

De Lyon-youngster gaat in één minuut ???????? keer de mist in en biedt Elye Wahi de kans om ???????? keer raak te schieten.. ??#ZiggoSport #Ligue1 #OLMHSC pic.twitter.com/0eAUUsjFC2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 7, 2023

????????????????! ??

Dejan Lovren veroorzaakt een pingel en Elye Wahi maakt zijn derde van de avond.. ?#ZiggoSport #Ligue1 #OLMHSC pic.twitter.com/1E3SWtKBl1 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 7, 2023

Wat gebeurt hier allemaal.. ??

Dejan Lovren werkt de 3-4 binnen en dus is Lyon dicht bij een mega-comeback! ?#ZiggoSport #Ligue1 #OLMHSC pic.twitter.com/CZgmgEQDiE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 7, 2023

??-??!!! ??

En opnieuw is het Alexandre Lacazette: de spits voltooit zijn hattrick en zet Lyon weer naast Montpellier.. ?



Waar gaat dit eindigen? ??#ZiggoSport #Ligue1 #OLMHSC pic.twitter.com/h339iTDHH9 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 7, 2023