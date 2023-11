Degradatie op komst? Tagliafico ziet trainer al na zeven duels ontslagen worden

Donderdag, 30 november 2023 om 16:05 • Wessel Antes

Olympique Lyon heeft alweer afscheid genomen van Fabrio Grosso, zo laat de hekkensluiter van de Ligue 1 weten via de officiële kanalen. De 46-jarige Italiaan zwaaide sinds 18 september de scepter bij les Gones, toen hij het stokje overnam van Laurent Blanc. Ook Grosso mag na zeven officiële wedstrijden alweer zijn spullen pakken vanwege het uitblijven van vooruitgang.

Onder leiding van Grosso wist Lyon slechts eenmaal te winnen. Twee duels werden gelijkgespeeld, terwijl vier duels verloren gingen. De gevallen topclub verzamelde in twaalf wedstrijden slechts zeven punten, waardoor de laatste plaats in de Ligue 1 momenteel een feit is. Het gat met Toulouse, dat op de ‘veilige’ vijftiende plaats staat, bedraagt reeds vijf punten.

Hoofd jeugdopleiding Pierre Sage neemt de taken van Grosso voorlopig over als interim-trainer, terwijl de clubleiding op zoek gaat naar een geschikte opvolger. De namen van Bruno Génésio, Jorge Sampaoli en Igor Tudor worden genoemd in de Franse media. Allen zitten momenteel zonder club.

Eind vorige maand liep Grosso serieuze verwondingen op aan zijn gezicht toen de spelersbus van Lyon werd bekogeld door supporters van Olympique Marseille. De wedstrijd tussen de Franse rivalen werd vervolgens afgelast. Het bizarre incident is triest genoeg direct het meest memorabele moment aan Grosso’s dienstverband in Lyon. Als speler was de Italiaan een stuk succesvoller met de Franse club, daar hij in het seizoen 2007/08 de dubbel won.

Malaise

Dat Lyon zo laag staat, is gezien het spelersmateriaal van de club hoogst opmerkelijk. Onder meer toptalent Rayan Cherki, aanvoerder Alexandre Lacazette en voormalig Ajacied Nicolás Tagliafico maken nog deel uit van de selectie. Met name de twintigjarige Cherki vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een behoorlijke marktwaarde. De aanvallende middenvelder wordt getaxeerd op zo’n dertig miljoen euro.

Vorig seizoen eindigde Lyon nog op de zevende plaats in Frankrijk, maar inmiddels maken de supporters zich ernstig zorgen om degradatie. De zevenvoudig landskampioen zag eerder Girondins de Bordeaux afglijden naar de Ligue 2 en vreest hetzelfde scenario. Hoewel Bordeaux werd gestraft vanwege financiële problemen, ziet de aanhang van Lyon dat promotie terug naar het hoogste niveau zeker niet vanzelfsprekend is voor een gevallen topclub.

Lyon zag afgelopen zomer behoorlijk wat sterkhouders vertrekken naar Europese topclubs. Bradley Barcola werd voor 45 miljoen euro verkocht aan Paris Saint-Germain, terwijl Castello Lukeba liefst 30 miljoen euro opleverde met zijn transfer naar RB Leipzig. Als grootste tegenvaller liet Houssem Aouar zijn jeugdliefde transfervrij achter zich, om een avontuur aan te gaan bij AS Roma.