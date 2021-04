Louis van Gaal: ‘Ik vind ook dat dit een fout is geweest van Koeman’

Zaterdag, 10 april 2021 om 23:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:34

Louis van Gaal doet na afloop van el Clásico weinig moeite om zijn teleurstelling over de nederlaag van Barcelona te verhullen. De voormalig trainer van de Catalanen hekelt bij Ziggo Sport het defensieve spel van Real Madrid, dat de wedstrijd met 2-1 won en aan kop gaat in LaLiga. "Ik zit hier toch wel met een gebroken hart, want ik vind dat Barcelona in principe een betere wedstrijdtactiek heeft, attractiever dan Real Madrid", aldus Van Gaal.

Barcelona kwam in de eerste helft met 2-0 achter, maar knokte zich terug dankzij een ietwat gelukkig doelpunt van Óscar Mingueza, die met zijn scheenbeen scoorde. "De goal op zichzelf noem ik een gehandicaptengoal", zegt Van Gaal. "Dan zullen mensen mij lullig vinden dat ik dat zeg, maar dit is een beetje geluk. Het is buitenkant scheenbeen, niet iets wat hij bedoelde. Maar ze verdienden het wel, natuurlijk."

Van Gaal blijft benadrukken dat Barcelona in zijn ogen meer had verdiend. "De eerste helft was de verdeling balbezit 69 tegen 31 (voor Barça, red.). Real Madrid scoort uit een counter, waardoor zij bevestigd worden in hun speelwijze. Dat is makkelijk. Barcelona zet er in de tweede helft nog een speler in die aanvallend ingesteld is en halen er een verdediger uit (Antoine Griezmann kwam erin voor Sergiño Dest, red.). Dan wordt het verdiend 2-1, en de speelwijze van Real Madrid blijft hetzelfde. Dat is niet de speelwijze die ik geweldig vind."

Jack van Gelder stelt de vraag of de tactiek van Real Madrid wellicht beter is dan die van Barcelona. Van Gaal reageert daarop geïrriteerd. "Jij wil benadrukken dat het verdedigende spel goed is." Van Gelder zegt daarop: "Nee, ik wil wél zeggen dat het slim is." Van Gaal is het daar weer niet mee eens en zegt: "Nee dat is niet slim, dat is sluw. Dat is wat anders. Slim en sluw zijn verschillende dingen. Dit is negatief. Je moet het publiek vermaken, maar er is geen publiek, dus je hebt gelijk, Jack", zegt Van Gaal cynisch.

Van Gaal heeft een duidelijk punt van kritiek op Barcelona-trainer Ronald Koeman, die met een 5-3-2-formatie begon, waarbij Frenkie de Jong op het middenveld stond. "Ik vind ook dat een fout is geweest van Koeman dat hij Frenkie de Jong niet in de achterste drie heeft laten spelen, maar in het middenveld. Dat zei ik vooraf al, maar nu moet ik het achteraf zeggen. Frenkie de Jong heeft amper een bal aangeraakt, terwijl de opbouw veel beter is met hem achterin. Op de positie achterin heeft hij veel meer bijdrage in die formatie."