‘De zelfoverschatting als trainer druipt ervan af bij Schmidt en Tuchel’

Dinsdag, 6 april 2021 om 07:05 • Laatste update: 07:23

Duitse trainers, PSV en de KNVB maken Hakim Ziyech en Mohamed Ihattaren kapot, zo stelt Valentijn Driessen dinsdag in zijn column voor De Telegraaf. De chef voetbal van de krant heeft geen goed woord over voor de manier waarop Roger Schmidt met Mohamed Ihattaren omgaat, terwijl hij constateert dat Hakim Ziyech bij Chelsea onder de Duitse trainer Thomas Tuchel gebukt gaat onder dezelfde werkwijze. “Hoe Schmidt en Tuchel totale onderdanigheid verlangen van de Marokkaanse koninginnen op hun schaakbord en ze degraderen tot pionnen, geeft te denken.”

Ziyech werd afgelopen weekend in de wedstrijd tegen West Bromwich Albion na 33 minuten spelen geslachtofferd nadat Thiago Silva een rode kaart kreeg. Die wissel was volgens Driessen tactisch te onderbouwen. “Tuchel was met ijsmuts op bij plus zeven graden zo bezig met zijn tiental, dat hij de in zijn trots gekrenkte Ziyech geen blik waardig keurde”, aldus Driessen. Chelsea verloor de wedstrijd op eigen veld tegen de nummer negentien van de Premier League uiteindelijk met 2-5. “De zelfoverschatting als voetbaltrainer druipt ervan af bij Schmidt en Tuchel. Alsof zij gezonden door God niet afhankelijk zijn van kwaliteiten van spelers. Maar het was Ihattaren die de bal de kruising indraaide en het waren de elf van West Brom die raad wisten met de tien van Chelsea.”

Volgens Driessen is people management een vereiste kwaliteit voor trainers in de top. Hij neemt daarbij Thomas Letsch als voorbeeld. De trainer van Vitesse liet eerder weten dat hij een passend spelsysteem bedacht nadat hij had geïnventariseerd wat voor spelersmateriaal hij in huis had. “Voor Schmidt is het systeem – 4-2-2-2 – heilig en maakt hij spelers daaraan ondergeschikt. Exact daar ligt Ihattarens probleem bij PSV. Op geen enkele positie in dat systeem komen zijn kwaliteiten tot volle wasdom. Zoals Ziyech in het systeem van Tuchel - centraal achter de spits - zijn passes en steekballen nooit kwijt kan zoals bij Ajax. Terwijl daar zijn kwaliteit ligt.” Driessen denkt dat Ihattaren onder een andere trainer beter tot zijn recht zou komen. Hij noemt Letsch, Ronald Koeman en Foppe de Haan als voorbeelden. “Persoonlijkheden die beseffen dat spelers het verschil maken en niet trainers of systemen.”

Ihattaren kreeg de aandacht afgelopen weekend op zich gericht met een prachtig doelpunt tegen Heracles Almelo (3-0). Hij zocht de camera op en riep: “Niemand die mij kapot krijgt! Niemand!” De reactie van Ihattaren werd breed uitgemeten in de media. In alle voetbalpraatprogramma’s kwamen de woorden van de PSV’er aan bod. “Het is goedkoop van al die voormalige topspelers in hun rol als analist of van zelfbenoemde kenners om Ihattaren – een kind van negentien jaar – terecht te wijzen omdat hij zijn frustraties de vrije loop laat vanwege het idee dat de hele wereld tegen hem is”, aldus Driessen, die benadrukt dat de wereld in ieder geval niet voor Ihattaren is. Hij wijst naar de trainers en clubleiding bij PSV, die eerder dit jaar groen licht gaven voor een ‘vernietigend communiqué’ over Ihattaren, die destijds buiten de wedstrijdselectie werd gelaten.

“Niet de KNVB, die alles deed om hem te paaien voor Oranje en hem nu laat vallen”, gaat Driessen verder. Hij wijst vervolgens naar bondscoach Frank de Boer en Jong Oranje-trainer Erwin van de Looi: “Die Ihattarens situatie niet herkennen of willen herkennen en als zogenaamde harde trainers allerlei drogredenen aandragen om hem te negeren en zodoende een kopje kleiner te maken. Want zo is het harde profmilieu. Niet directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma, die z’n bondscoaches de vrije hand geeft om het grootste talent naar Marokko te jagen. Zoals de KNVB eerder Ziyech wegjoeg.” Ziyech had de keuze om voor Oranje uit te komen en werd door Guus Hiddink ooit bij het Nederlands elftal gehaald. Van een debuut kwam het niet, waarna Ziyech uiteindelijk koos voor een interlandcarrière bij Marokko.