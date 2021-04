Liverpool legt erbarmelijk Arsenal in de tweede helft op de pijnbank

Zaterdag, 3 april 2021 om 22:52 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:03

Liverpool heeft zaterdag een relatief eenvoudige overwinning geboekt op Arsenal. In Londen waren the Reds oppermachtig en dat overwicht betaalde zich uit in de tweede helft, door twee treffers van invaller Diogo Jota en tussendoor een goal van Mohamed Salah: 0-3. Liverpool betreedt daarmee de top vijf, al kunnen West Ham United en Tottenham Hotspur, respectievelijk de nummers zes en zeven, de club in de komende twee dagen passeren. Arsenal blijft negende staan en raakt steeds verder verwijderd van plaatsing voor Europees voetbal.

Liverpool had zes van de voorgaande acht wedstrijden verloren in de Premier League, maar was op bezoek bij Arsenal vanaf het begin de dominante partij. Het team van Jürgen Klopp had een duidelijk overwicht aan balbezit en hoefde achterin weinig te vrezen van de aanvallers van Arsenal. The Gunners, die het moesten stellen zonder de regelmatige basisklanten Emile Smith Rowe, Granit Xhaka, Bukayo Saka en David Luiz, oogden inspiratieloos, hadden geen helder tactisch plan en de spelers wisten elkaar op de belangrijke momenten niet makkelijk te vinden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Toch was ook het aantal serieuze mogelijkheden voor Liverpool schaars in de eerste helft. Verdediger Gabriel van Arsenal onderschepte een voorzet van Sadio Mané richting Salah; een diagonaal schot van Roberto Firmino zeilde voorlangs, terwijl James Milner te weinig haalde uit een vrije schietkans vanbuiten het strafschopgebied. Zodoende bleef het voor de pauze bij 0-0, maar in de tweede helft trok Liverpool de wedstrijd naar zich toe. De eerste twee doelpunten vielen tussen minuut 64 en 68, waarna Arsenal nooit in de buurt kwam van een comeback.

Jota maakte er 0-1 van met een kopbal bij de tweede paal na een voorzet van Trent-Alexander Arnold; doelman Bernd Leno kreeg slechts een hand tegen de bal. Vervolgens troefde Salah zijn bewaker Gabriel af bij een duel in het strafschopgebied, waarna hij afstormde op Leno en door de benen van de keeper schoot. Acht minuten voor tijd bepaalde Jota de einstand nadat Mané er niet in slaagde de bal te controleren in het strafschopgebied. Vlak voor dat doelpunt was Georginio Wijnaldum als invaller binnen de lijnen gekomen; voor het eerst sinds 30 december 2020 had hij geen basisplaats in de Premier League. Liverpool gaat dinsdag op bezoek bij Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League.