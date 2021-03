Afellay is dodelijk voor Jong Oranje-dissonant: ‘Hij heeft totaal geen functie'

Woensdag, 24 maart 2021 om 23:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:35

Ibrahim Afellay begrijpt niet dat Ludovit Reis woensdagavond niet al in de rust werd gewisseld bij Jong Oranje. De analist van de NOS, die vanwege een allergische reactie overigens last van rode ogen had, is van mening dat Abdou Harroui van Sparta Rotterdam voetballend vermogen had kunnen toevoegen aan het spel. Jong Oranje speelde 1-1 tegen de leeftijdgenoten van Roemenië.

"Het was zeer teleurstellend", zegt Afellay. "Ze hadden natuurlijk een middenveld met Teun Koopmeiners en Reis. Als je tegen dit soort ploegen speelt heb je baltempo nodig. Dan heb je jongens nodig die echt vast aan de bal zijn. Het was veel te traag. Je moet zo'n ploeg natuurlijk kapotspelen en het baltempo hoog houden. Naarmate de wedstrijd vordert kunnen ze dat dan niet meer belopen. Als je dan in een vroeg stadium steeds balverlies lijdt, en met name spelers als Reis veel aan de bal moeten komen. Dat zijn jongens die eigenlijk totaal niet aan de bal moeten komen."

Omdat Roemenië ver terugplooide, had Reis als verdedigende middenvelder volgens Afellay geen toegevoegde waarde. "Hoezo haal je die jongen er niet uit?", aldus de oud-PSV'er. "Hij heeft totaal geen functie daar. Als je het hebt over 'balans op het veld' zoals veel trainers praten, hij leidt ook een grote kans in met balverlies. Ik had zeker liever Harroui gezien, maar de trainer (Erwin van de Looi, red.) spreekt over dat er nog andere wedstrijden aan komen. Maar je moet toch je eerste wedstrijd winnen om uiteindelijk een goede uitgangspositie te creëren?"

Theo Janssen, die samen met Afellay de analyse verzorgt, is ook teleurgesteld in de prestatie van Koopmeiners, de partner op het middenveld van Reis. "Je verwacht dat hij het spel kan maken", aldus Janssen. "Je verwacht heel veel van hem, ook omdat je hem natuurlijk veel ziet spelen bij AZ. Daar doet hij het heel goed en is hij een bepalende speler. Dan zie je hem vandaag bij Jong Oranje spelen en is hij eigenlijk heel slordig. Je merkte op een gegeven moment ook dat hij een beetje gefrustreerd raakte. Hij pakt hier gewoon de speler, wat in het restant van het toernooi ook nog consequenties kan hebben. Hij speelde vandaag echt een matige wedstrijd."

Koopmeiners geeft zelf na afloop aan ook niet tevreden te zijn over het spel van Jong Oranje. "Qua punten zitten we er nog middenin, maar ik denk we niet tevreden mogen zijn over de wijze waarop", aldus de aanvoerder van AZ. "Het was een team met vijf verdedigers, die ook nog eens heel erg aan het afjagen waren. Daardoor werd het voor ons voorin heel moeilijk om loopacties te maken, aangezien ze ook kort op elkaar stonden. Maar daarnaast waren wij als team veel te slordig en makkelijke ballen waren we veel te snel kwijt."