Ongelooflijk maar waar: HSV loopt in minuut 98 directe promotie mis

Zondag, 28 mei 2023 om 17:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:56

Hamburger SV keert voorlopig nog niet terug in de Bundesliga. De ploeg van trainer Tim Walter won zondagmiddag op de slotdag met 0-1 op bezoek bij degradant SV Sandhausen en leek daar voldoende aan te hebben voor plek twee, totdat concurrent 1. FC Heidenheim in minuut 98 een 2-3 zege veiligstelde tegen Regensburg. HSV eindigt daardoor als nummer drie en gaat de play-offs in. Heidenheim is kampioen en gaat debuteren op het hoogste niveau.

HSV begon als nummer drie aan de laatste speeldag en wist dat het afhankelijk was van de concurrentie. Bij een zege op Sandhausen en een nederlaag van Heidenheim was de tweede plek een feit. Koploper SV Darmstadt verzekerde zich eerder door een zege op FC Magdeburg (1-0) al van promotie en keert na zes jaar terug.

?? ?????? ???? ????????????... HSV dacht terug te keren naar de Bundesliga, maar door twee treffers van Heidenheim in blessuretijd wordt die club kampioen en ziet HSV rechtstreekse promotie in rook opgaan... ?? https://t.co/CvxXnwHo8X#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/K44UISW6W1 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 28, 2023

HSV kende een ware droomstart tegen het reeds gedegradeerde Sandhausen, daar Jean-Luc Dompe de bal al na drie minuten in de kruising: 0-1. Robert Glatzel had de bezoekers op rozen kunnen brengen, maar zijn kopbal na ruim twintig minuten verdween maar net naast. Vervolgens kopte teamgenoot Bastian Schonlau maar net over de lat. De zege werd door HSV niet meer weggegeven in het restant van de wedstrijd.

17:23. HSV-fans al op het veld. Nu kon het toch echt, echt, echt niet meer misgaan? Oh jawel. Een gelijkmaker en een Agueroooooooo-moment later. Heidenheim is Bundesligist, HSV speelt play-off tegen Stuttgart. Deze club is behekst en dit lijkt op Schalke 04 in 2001. Voetbal ?? https://t.co/KyJwHd19mW pic.twitter.com/fcUOrL3QPZ — Jan Willem Spaans (@janwillemspaans) May 28, 2023

Heidenheim keek op bezoek bij Regensburg in de tweede helft in een tijdsbestek van vijf minuten tegen een 2-0 achterstand aan. Door een eigen doelpunt van Benedict Saller werd de spanning echter al snel teruggebracht. Jan-Niklas Beste zette beide ploegen in minuut 93 zelfs naast elkaar, waarna Tim Kleindienst het vonnis voltrok in minuut 98. In Sandhausen stonden fans van HSV toen al te feesten op het veld. Te vroeg dus.

Vorig jaar greep HSV ook al net naast promotie. Toen was in eigen huis Hertha BSC met 0-2 te sterk, nadat het heenduel met 0-1 werd gewonnen door de club uit Hamburg. Door de zege van Heidenheim eindigen zij het seizoen als koploper. Darmstadt is tweede geworden, terwijl HSV als nummer drie de play-offs in gaat voor promotie-degradatie. Daarin moet het worden opgenomen tegen VfB Stuttgart, dat als zestiende eindigde in de Bundesliga.