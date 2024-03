â€˜Speler met 17 Jong Oranje-caps staat voor miljoenentransfer naar Bundesligaâ€™

‘Speler met 17 Jong Oranje-caps staat voor miljoenentransfer naar Bundesliga’

Ludovit Reis staat mogelijk voor een vertrek bij Hamburger SV. Volgens Sport Bild heeft de middenvelder namelijk een afkoopclausule in zijn contract staan indien de Duitse grootmacht van weleer dit seizoen niet promoveert. In dat geval is Reis voor vijf miljoen euro op te pikken en onder meer SC Freiburg zou graag toeslaan.

HSV is inmiddels voor het zesde seizoen op rij actief in de 2. Bundesliga, het tweede niveau van Duitsland. In de afgelopen jaren deden die Rothosen vaak tot laat in het seizoen mee om promotie, maar liep het een plekje in de Bundesliga steeds nipt mis.

Reis herkent dat zijn werkgever veel moeite heeft met promoveren, maar hoopt zelf ogenschijnlijk niet al te lang meer actief te zijn in de tweede divisie. De geboren Haarlemmer heeft daarom een clausule in zijn contract laten opnemen.

Indien HSV in de huidige jaargang niet promoveert, is Reis voor een vast bedrag van vijf miljoen euro op te pikken. De mogelijke afkoopsom is een hard gelag voor zijn club, daar de zeventienvoudig international van Jong Oranje volgens Transfermarkt een waarde van zes miljoen euro vertegenwoordigt. Naar verluidt heeft onder meer Freiburg interesse in zijn diensten.

Reis is in Hamburg uitgegroeid tot een dragende kracht. Onder de nieuwe trainer - Steffen Baumgart werd in februari van dit jaar aangesteld - speelde het jeugdproduct van FC Groningen alle wedstrijden. Ook onder de vorige coaches was Reis veelal basisspeler.

De box-to-box-middenvelder staat sinds de zomer van 2021 onder contract bij HSV en is dus bezig aan zijn derde seizoen in dienst van de club. In die tijd kwam Reis tot 93 wedstrijden, met 17 goals en 9 assists als resultaat.

HSV nam hem in 2021 transfervrij over van FC Barcelona. Bij de Spaanse grootmacht, die in 2019 nog ruim drie miljoen euro overhad om Reis bij Groningen op te pikken, kwam hij voornamelijk in actie in het hoogste jeugdelftal, Barcelona B. Reis kwam nooit in aanmerking voor een plekje bij de hoofdmacht en in het seizoen 2020/21 volgde een verhuurperiode bij VfL Osnabrück, alvorens hij transfervrij naar HSV vertrok.

