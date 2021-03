Brian Brobbey bevestigt: ‘Toen zei ik: 'Ja, ik blijf, ik teken’’

Maandag, 22 maart 2021 om 14:48 • Yanick Vos • Laatste update: 15:31

Brian Brobbey vertrekt na dit seizoen bij Ajax ondanks dat hij vorige maand nog tegen directeur voetbalzaken Marc Overmars heeft gezegd dat hij wilde blijven. Tegenover het Algemeen Dagblad laat de toekomstige spits van RB Leipzig weten dat hij na de wedstrijd tegen Lille OSC, waarin hij het winnende doelpunt maakte, tegen Overmars heeft gezegd dat hij zijn contract wilde verlengen.

Ajax probeerde geruime tijd het aflopende contract van Brobbey op te waarderen en te verlengen. Begin februari meldden de Amsterdammers dat het niet tot een akkoord was gekomen en dat Brobbey aan het einde van dit seizoen zou vertrekken. Twee weken later maakte de spits als invaller het winnende doelpunt in de zestiende finales van de Europa League tegen Lille OSC (1-2).

Het artikel gaat verder onder de video Klaassen heeft vertrekkende Brobbey gewaarschuwd: 'Bij Ajax krijg je meer kansen' Meer videos

“Na die wedstrijd tegen Lille kwam directeur voetbalzaken Marc Overmars nog een keer naar me toe en gingen we weer rond de tafel zitten. Toen zei ik: ‘Ja, ik blijf, ik teken’”, laat Brobbey maandag weten aan het Algemeen Dagblad. Ondanks zijn wens om te blijven kwam het niet tot een akkoord met Ajax. “Daarna liep er volgens mij iets niet zo goed in de onderhandelingen”, aldus Brobbey.

Vorige week werd bekend dat Brobbey transfervrij vertrekt naar RB Leipzig, waar hij een vierjarig contract heeft getekend. “Natuurlijk was het een heel lastig besluit om Ajax te verlaten. Ik sta achter mijn keuze. Meer heb ik er eigenlijk niet over te zeggen. Ik vind dat ik hard train bij Ajax. En ik laat het ook zien.” Zondagavond startte Brobbey in de Eredivisie voor het eerst vanuit de basis bij Ajax tegen ADO Den Haag. In de wedstrijd tegen de hekkensluiter van de Eredivisie (5-0) scoorde hij een keer.