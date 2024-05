Hevige speculaties bij RTV Oost: ‘Gevoel zegt dat hij vertrekt bij FC Twente’

Thijmen van Wissing kijkt er niet raar van op als FC Twente komende zomer afscheid neemt van Sem Steijn. De aanvallende middenvelder begon voortvarend aan het seizoen, maar is na de winterstop amper op stoom gekomen.

"Mijn gevoel zegt dat hij deze zomer verkocht gaat worden", begint Van Wissing in de podcast De Oosttribune van RTV Oost. Steijn staat dit seizoen op dertien goals en twee assists in de Eredivisie.

Jan van Staa zou een verkoop ook niet raar vinden. "Dat is toch logisch? Als je zijn cijfers ziet als aanvallende middenvelder. In de 2. Bundesliga zoeken ze dit soort jongens aan de lopende band. Loopvermogen, scorend vermogen. Je ziet hem elk jaar beter worden."

Nico Wantia denkt niet dat de 2. Bundesliga interessant is voor Steijn. "Waarom zou hij daar naartoe gaan als hij met FC Twente de Champions League in kan?"

Van Staa doelt vooral op het financiële plaatje, daar de clubs in de (top van de) 2. Bundesliga soortgelijke salarissen betalen als FC Twente. "In de begroting zouden ze hem wel kwijt kunnen", aldus de oud-trainer.

Van Staa weet ook wel waar de kracht van Steijn niet ligt. "In de korte combinatie is hij niet zo sterk. Maar hij moet meer vanuit de tweede lijn schieten. Dat heb ik laatst ook tegen hem gezegd."

Steijn werd in de zomer van 2022 door FC Twente overgenomen van ADO Den Haag, dat hem transfervrij zag vertrekken. Na bijna twee volledige seizoenen in Enschedese dienst staat de teller op 73 wedstrijden, waarin hij 21 keer scoorde en 4 keer aangever was.

