PSV ‘onthutst’ door hoge vraagprijs van FC Twente voor Joël Drommel

Donderdag, 18 maart 2021 om 06:50 • Laatste update: 08:42

Een transfer van Joël Drommel naar PSV is voorlopig nog ver weg, zo weten het Eindhovens Dagblad en Voetbal International donderdagochtend te melden. Er dreigt een ‘patstelling’ te ontstaan in de onderhandelingen tussen de Eindhovenaren en FC Twente over de 24-jarige doelman. Reden hiervoor is dat de Tukkers een transfersom van 6,5 miljoen euro verlangen voor Drommel, een vraagprijs waar bij PSV ‘onthutst’ op zou zijn gereageerd.

PSV heeft reeds een persoonlijk akkoord bereikt met Drommel, voor wie er in Eindhoven een contract tot medio 2026 klaarligt. Het had er aanvankelijk alle schijn van dat PSV er ook snel uit zou komen met FC Twente. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat het eerste bod 2,5 miljoen euro bedroeg, waarna de Eindhovenaren zich uiteindelijk met 3,5 miljoen euro in Enschede meldden. Dit leek genoeg, omdat de zaakwaarnemer van Drommel op basis van een eerdere mededeling van FC Twente-directeur Paul van der Kraan de indruk gekregen dat dit afdoende was.

Discussie over keeperspost Oranje: 'Drommel en Bijlow zijn er nog lang niet'

FC Twente blijkt echter een stuk hoger in te zetten in de onderhandelingen over Drommel. Het Eindhovens Dagblad spreekt van ‘ruim 6 miljoen euro’, terwijl Voetbal International een vraagprijs van 6,5 miljoen euro noemt. De eerstgenoemde krant schrijft dat er in Eindhoven ‘onthutst’ kennis is genomen van de vraagprijs voor Drommel, aangezien hij na het lichten van een optie in zijn aflopende contract nog maar tot medio 2022 vastligt bij FC Twente. De hele situatie zou voor ergernis bij PSV zorgen, omdat men van mening is dat de Tukkers 'overvragen'.

Jan Streuer, technisch directeur bij FC Twente, zou er echter op inzetten dat Ajax zich ook nog voor Drommel gaat melden. De Amsterdammers hebben zich voorlopig nog niet officieel gemeld in Enschede, maar men houdt er rekening mee dat dit alsnog gebeurt als de dopingschorsing van André Onana blijft staan. Voetbal International meldt tegelijkertijd dat FC Twente met de voormalig zaakwaarnemer van Drommel heeft afgesproken dat zij een flink deel van de transfersom - meerdere tonnen - tegemoet kan zien, waardoor er gemikt wordt op een zo hoog mogelijke transfersom.

Als de partijen er niet uitkomen, betekent het dat FC Twente volgend seizoen over twee doelmannen beschikt aangezien Lars Unnerstall reeds is overgenomen van PSV. Indien Drommel niet naar Eindhoven komt, betekent dit goed nieuws voor Yvon Mvogo. De Zwitserse doelman is tot het einde van volgend seizoen gehuurd van RB Leipzig, maar kreeg de toestemming om voortijdig terug te keren naar Duitsland als hij de concurrentiestrijd van Drommel zou verliezen. Het Eindhovens Dagblad stelt dat PSV Mvogo een goede keeper vindt, alleen ‘niet helemaal’ tevreden is.