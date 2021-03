Derksen: ‘Dat niemand bij de KNVB zegt: ‘Houd jij nou eens even je mond’’

Dinsdag, 16 maart 2021 om 23:12 • Chris Meijer

Wim Kieft en Johan Derksen begrijpen niets van het besluit om Mohamed Ihattaren niet op te nemen in de selectie van Jong Oranje voor het EK in Hongarije en Slovenië. Bondscoach Erwin van de Looi liet weten dat de spelers er ‘direct moeten staan’ en dat Ihattaren ‘nog niet heeft meegedaan’ met Jong Oranje. Kieft en Derksen maken in de studio van SBS gehakt van deze verklaring van Van de Looi.

“Erwin van de Looi wil de dynamiek niet verstoren door Ihattaren mee te nemen. Er is een heel proces gaande”, zo brengt Kieft het besluit van Van de Looi om Ihattaren niet mee te nemen naar het EK ter sprake. “Moeten we zo’n jongen serieus nemen? Zo’n meneer Van de Looi?”, zo haakt Derksen in op de opmerking van zijn collega-analist. “Hij moet nu op z’n minst Europees kampioen worden, anders krijgt hij een draai om z’n oren”, reageert Kieft.

“Ik vind dit zo’n gelul”, gaat Derksen verder. “Dat niemand bij de KNVB zegt: ‘Houd jij nou eens even je mond, met je stomme gezam’. Er zitten prima spelers bij. Maar ik vind dat hij als hoeder van de Nederlandse talenten Ihattaren erbij had moeten nemen. Die jongen zit in een dipje, hij is het waard om extra aandacht te geven. Had hem een warm gevoel gegeven. Nee, dan de harde coach spelen. Van: hij staat er bij PSV niet in, dus dan heb ik hem ook niet nodig. Hij had een hele rij spelers.”

“Vorig jaar werd de KNVB nog in een colonne naar het huis van Ihattaren gestuurd om hem vast te leggen voor Oranje en nu hebben ze hem niet nodig. Als de bondscoach dat zegt, die heeft nog recht van spreken. Maar meneer Van de Looi...”, stelt Derksen. Kieft suggereert dat Van de Looi ook had kunnen inspelen op het ‘eergevoel’ van Ihattaren. “Van de Looi zegt dat hij Ihattaren gebeld heeft om te zeggen dat hij hem een goede speler vindt.”

“Dat vind ik ook zo’n dooddoener”, verzucht Kieft. “Maar hij is iemand die het verschil kan maken, daar kun je mee aan de slag. Ik las dat ze maar twee dagen hebben om te trainen. Hij hoeft helemaal niet te trainen, dan is hij nog de beste met twee vingers in zijn neus. Als je hem die prikkel kan geven, is dat altijd de moeite waard. Of die jongen moet hebben gezegd dat hij er geen zin in heeft, maar dat lijkt me niet. Ik hoop het niet, in ieder geval. Ik vind het jammer dat hij niet meegaat.”