Strijdlustig Heracles Almelo boekt broodnodige zege op Go Ahead Eagles

Heracles Almelo heeft vrijdagavond drie belangrijke punten gepakt tegen Go Ahead Eagles: 2-0. Na een slechte eerste helft vocht de thuisploeg zich in het tweede bedrijf naar een belangrijke zege in de Eredivisie. Aanvallers Jizz Hornkamp en Bryan Limbombe waren verantwoordelijk voor de Almelose treffers in de Overijsselse derby.

Bij het Heracles van trainer Erwin van de Looi verving Navajo Bakboord de geblesseerde Jannes Wieckhoff, die normaliter de voorkeur krijgt op de rechtsbackpositie, maar geblesseerd uitviel tegen Feyenoord (3-0 nederlaag). Emil Hansson keerde vrijdagavond terug als linksbuiten, waardoor Ruben Roosken weer genoegen moest nemen met een plek op de bank.

Go Ahead Eagles-trainer René Hake wijzigde zijn elftal slechts op één positie na de nipte thuisnederlaag tegen PSV (0-1) vorige week. Controleur Enric Llansana werd op het middenveld geposteerd, wat ten koste ging van een basisplaats voor de 21-jarige Belg Xander Blomme.

Na een indrukwekkende minuut stilte voor Heracles-boegbeeld Guus van Lenthe volgde een matige eerste helft van beide kanten. Hoewel Go Ahead Eagles de overhand had, toonden de Deventenaren zich bij vlagen zeer slordig.

Na 36 minuten was de eerste gele kaart van de wedstrijd voor Heracles-middenvelder Bryan De Keersmaecker, die daardoor op scherp staat tijdens het uitduel met aartsrivaal FC Twente na de interlandbreak. Bij rust stond de brilstand nog altijd op het scorebord.

Na de theepauze kwam Heracles strijdlustig uit de kleedkamer. Het elftal van Van de Looi beloonde die inzet na 55 minuten, toen Hornkamp raak knikte uit een mooie voorzet van Hansson: 1-0. Go Ahead Eagles-doelman Jeffrey de Lange leek de inzet nog te keren, maar deed dat achter de doellijn.

Al voor de slotfase begon trok Heracles de derby definitief naar zich toe. Na een dribbel besloot Limbombe met zijn verkeerde been uit te halen. Zijn inzet met links bleek een goed idee, daar het schot in de verre hoek in het zijnet belandde achter De Lange: 2-0. Door de zege verschaft Heracles zichzelf weer wat lucht in de degradatiestrijd. Go Ahead Eagles zal de komende weken aan moeten zetten om een definitieve plek in de play-offs te bemachtigen.

