Erwin van de Looi keert na ruim 5 jaar terug als clubtrainer in de Eredivisie

Erwin van de Looi is de nieuwe trainer van Heracles, zo maakt de club uit Almelo bekend via de officiële kanalen. De 51-jarige oefenmeester uit Huissen heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2025. In Erve Asito wordt Van de Looi de opvolger van John Lammers, die vanwege de teleurstellende prestaties van Heracles zijn congé kreeg.

Van de Looi was eerder werkzaam als clubtrainer bij FC Groningen en Willem II, alvorens hij in juli 2018 aan de slag ging als bondscoach van Jong Oranje. In die functie was hij vijf jaar actief.

Bij de KNVB werkte Van de Looi samen met Nico-Jan Hoogma (destijds directeur topvoetbal), die hem als technisch directeur van Heracles nu dus aanstelt als eindverantwoordelijke in Almelo.

Via de clubwebsite laat Van de Looi weten blij te zijn met het vertrouwen van Hoogma. "Ik ken Heracles Almelo als een energieke ploeg die goed voetbal speelt en veel wisselwerkingen heeft met het publiek. Daar sta ik ook voor en ik wil dit graag samen met de mensen hier koppelen aan positieve resultaten."

Ook Hoogma zelf komt aan het woord. "Met Erwin halen we een goede trainer binnen die organisatorisch sterk is naar spelers en staf. Hij heeft een duidelijke positieve voetbalvisie die hij gestructureerd weg kan zetten binnen de groep. Wij denken dat Erwin de voetbalontwikkeling van onze ploeg vooruit kan helpen en directe handhaving in de Eredivisie kan bewerkstelligen."

Lammers werd ruim een week geleden op straat gezet bij Heracles, waarna Hendrie Krüzen het roer overnam als interim-trainer. Onder leiding van de Almeloër verloor Heracles afgelopen weekend van Feyenoord (0-4). Krüzen blijft overigens wel aan als assistent-trainer en cultuurbewaker onder Van de Looi.

Voor nummer vijftien Heracles wachten na de winterstop direct twee belangrijke wedstrijden. Op 12 januari staat een uitduel met nummer zestien RKC Waalwijk op het programma, waarna op 20 januari nummer zeventien FC Volendam op bezoek komt. Een week later wacht de thuiswedstrijd tegen Ajax.

