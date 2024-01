Droomdebuut Van de Looi; Heracles wint eerste Eredivisie-duel van 2024

Erwin van de Looi kent een uitstekende start als trainer van Heracles Almelo. De opvolger van de ontslagen John Lammers zag zijn team vrijdagavond namelijk met 1-2 zegevieren op bezoek bij concurrent RKC Waalwijk. Na de openingstreffer van Emil Hansson lag de wedstrijd overigens even stil vanwege bekertjes op het veld.

Beide ploegen hielden elkaar redelijk in bedwang in het eerste halfuur en er waren kleine kansjes voor beide doelen. Het was Heracles dat na 36 minuten spelen voor het eerste Eredivisie-doelpunt van 2024 zorgde. Sven Sonnenberg kopte de bal uit een vrije trap op de arm van de ongelukkige Aaron Meijers, waardoor de bal op de stip kwam liggen. Hansson knalde vervolgens raak in de rechterbenedenhoek: 0-1.

Na de treffer van Hansson werden bekertjes met bier het veld opgegooid, waardoor het duel tijdelijk werd gestaakt. Na de hervatting kwam Heracles-doelman Michael Brouwer hard in botsing met Chris-Emmanuel Lokesa. De keeper bleef liggen en moest verzorgd worden, maar kon toch verder spelen.

RKC, waar Mats Seuntjens nog niet inzetbaar was, wist enkele minuten na rust op gelijke hoogte te komen. Na een check bij de VAR constateerde arbiter Rob Dieperink een handsbal bij de poging van Julian Lelieveld richting het doel van Heracles. Michiel Kramer wist vervolgens de strafschop te verzilveren, zijn derde benutte penalty van dit seizoen: 1-1.

De Waalwijkse euforie was van korte duur, want Heracles nam na een uur spelen opnieuw de leiding. Mario Engels verlengde een voorzet van Hansson en zag de bal tot zijn geluk via de paal binnenvallen: 1-2. Kort daarna haalde Henk Fraser bij RKC Filip Stevanovic naar de kant, met de boomlange David Min als diens vervanger.

Heracles liet RKC een kwartier voor tijd in leven. Jannes Wieckhoff faalde in kansrijke positie, tot ergernis van alles en iedereen bij Heracles. Aan de andere kant hield Brouwer Lokesa van scoren af met een fabelachtige redding. De tijd tikte weg en RKC kreeg daardoor steeds meer haast met het opzetten van aanvallen.

Fraser wisselde er lustig op los in de slotminuten, maar de nederlaag kon niet meer worden afgewend. Heracles overleefde de langdurige blessuretijd, terwijl Justin Hoogma nog werd gewisseld met een hoofdwond na een duel, en maakt dankzij de winst een reuzensprong richting de twaalfde plaats in de Eredivisie. RKC blijft op de penibele zestiende plaats bungelen.

