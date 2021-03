Zahavi maakt 60.000ste goal én zorgt voor nieuw record bij zege PSV

Zondag, 7 maart 2021 om 16:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:26

PSV heeft zondagmiddag een overwinning geboekt op Fortuna Sittard. De nummer twee van de Eredivisie leidde bij rust met 0-2 dankzij een dubbelslag van Eran Zahavi, maar kwam na de pauze minder overtuigend voor de dag. Fortuna vond de aansluiting en was dicht bij de gelijkmaker, alvorens Noni Madueke het duel besliste: 1-3. PSV heeft na de zege weer een achterstand van zes punten op Ajax, dat nog wel een duel tegoed heeft. De Eindhovenaren wisten in de afgelopen 43 officiële wedstrijden minstens één keer te scoren en braken daarmee het eigen clubrecord.

Met twee doelpunten zorgde Zahavi ervoor dat PSV na de eerste helft op rozen zat. De routinier sloeg na acht minuten voor het eerst toe: Jordan Teze schoof gemakkelijk in en bediende Denzel Dumfries, wiens voorzet Zahavi in staat stelde om de score te openen. Daarmee zorgde de Israëliër voor het 60.000ste doelpunt ooit in de Eredivisie. Hij kreeg al gauw kansen op een tweede doelpunt, bijvoorbeeld na voorbereidend werk van Mario Götze of in een één-op-één-situatie met keeper Yanick van Osch, maar had nog even de tijd nodig om er 0-2 van te maken.

Kort nadat Lisandro Semedo van Fortuna uit kansrijke positie naast schoot, bekroonde Zahavi een scherpe voorzet van Philipp Max vanaf de linkerflank. Zes minuten voor de pauze voorkwam Van Osch, teruggekeerd van een blessure, dat Donyell Malen de 0-3 zou produceren. In de tweede helft wist PSV minder kansen te creëren. Fortuna kwam beter voor de dag en stichtte gevaar via Emil Hansson, wiens inzet na een hakbal van Semedo naast vloog. PSV leek evenwel te mogen aanleggen voor een penalty na een overtreding van Mickaël Tirpan op Malen.

Arbiter Allard Lindhout wees naar de penaltystip, maar kwam terug op zijn besluit toen de VAR constateerde dat de overtreding buiten het strafschopgebied werd begaan. Zodoende mocht kwam er geen penalty van Malen, maar een vrije trap van Zahavi, die tegen de paal vloog. Even daarna bracht Fortuna de spanning terug, toen George Cox op aangeven van Hansson uit een lastige hoek diagonaal raak schoot op fraaie wijze: 1-2. Hansson liet een grote kans onbenut op de gelijkmaker na een mooie lange bal van Martin Angha. Het bleek een dure misser, want invaller Madueke luisterde zijn rentree na weken van blessureleed op met een heerlijk schot in de bovenhoek vanbuiten het strafschopgebied: 1-3. Het voorbereidend werk was van invaller Mohamed Ihattaren, die terugkeerde na een disciplinaire schorsing tegen Ajax.