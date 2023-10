Zahavi boos op UEFA: ‘Normaliter tonen we respect, maar nu zegt niemand iets’

Zaterdag, 14 oktober 2023 om 16:40 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:27

Eran Zahavi heeft in gesprek met ESPN verteld hoe hij de oorlog tussen Israël en Hamas beleeft. De 36-jarige spits speelt sinds vorig jaar weer in zijn vaderland, bij Maccabi Tel Aviv. Hoewel hij zelf veilig lijkt te zijn in Tel Aviv, kijkt hij met veel verdriet naar de gebeurtenissen in zijn land. Dat begon een week geleden, toen Hamas een aanval uitvoerde op Israël. Vervolgens reageerde Israël met aanvallen op de Gazastrook.

Vorige week speelde Zahavi met Maccabi nog een wedstrijd in de Conference League, tegen AA Gent. “Een week geleden kwamen we terug van die wedstrijd”, blikt Zahavi terug. “We waren ons aan het voorbereiden op de wedstrijd van zondag. We werden zaterdagochtend wakker en onze wereld was veranderd. In twee uur tijd is onze wereld veranderd. Niet alleen onze wereld, maar die van veel mensen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zelf zit Zahavi momenteel veilig, in Tel Aviv. “Met mij gaat het goed, met mijn familie ook. We zijn gezond en zijn ver verwijderd van datgene wat er is gebeurd in het zuiden. Maar we voelen alles. We zijn heel erg verdrietig. We kunnen niet begrijpen hoe zoiets heeft kunnen gebeuren in onze wereld, hoe mensen zoiets hebben kunnen doen. Het gaat niet meer om moslims of joden. Het gaat niet om religie.”

Door de oorlog wordt er voorlopig niet gevoetbald in Israël. De EK-kwalificatieduels met Zwitserland en Kosovo zijn uitgesteld, en ook de Israëlische competitie ligt voorlopig stil. Dat betekent dat de dagen van de voormalig PSV’er er nu anders uitzien.

"We trainen individueel in de ochtend. Als we kleine trainingsoefeningen kunnen doen, doen we dat. We doen aan liefdadigheid. We helpen veel mensen, we bezoeken families, we gaan naar begrafenissen. Het is heel erg moeilijk. Als je de families ziet, volgt er een kleine glimlach en zeggen ze: dank voor de komst, hij was een fan van jouw club.” Zahavi is blij dat hij op die manier toch nog kan zorgen voor wat positiviteit.

Waar de spits minder over te spreken is, is dat de UEFA heeft besloten landen niet te verplichten om verplicht een minuut stilte te houden voorafgaand aan wedstrijden tijdens deze interlandperiode. Landen mogen zelf bepalen of ze daarvoor kiezen of niet. Vrijdagavond bij Nederland - Frankrijk (1-2) werd het bijvoorbeeld wel gedaan.

"Iedere keer als er iets gebeurt in de wereld, zoals in Turkije, Marokko en Libië, tonen we respect. Dan is er een minuut stilte. Dan zijn we respectvol en solidair. Nu zegt niemand iets”, aldus Zahavi.