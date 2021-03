Ten Hag baalt van Hoogma: 'Jammer dat topfunctionaris zo'n uitspraak doet'

Zondag, 7 maart 2021 om 12:17 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:14

Erik ten Hag begrijpt de woede bij Marc Overmars wat betreft Brian Brobbey. De directeur voetbalzaken vindt het onbegrijpelijk dat Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal van de KNVB, in een interview met het YouTube-programma VoetbalTijd aangaf te kunnen snappen als Brian Brobbey richting RB Leizig vertrekt. In de optiek van Ten Hag hoort Hoogma zich niet te bemoeien met clubzaken.

"Afgelopen week heeft Marc Overmars zich al druk gemaakt over de uitspraken van Hoogma over Brobbey", legt ESPN-presentator Toine van Peperstraten voor aan Ten Hag. "Daar zul jij ook wel over van gedachten hebben gewisseld met Overmars. Hoe staat jij er in?" Het antwoord van de coach van Ajax is zeer duidelijk. "Ik zit wat dat betreft op één lijn (met Overmars, red.). Het is een onhandige uitspraak. Wij zijn hier voor het Nederlandse voetbal, het clubvoetbal. Maar ook zeker voor de KNVB en het Nederlands elftal, we zijn belangrijk voor de ontwikkeling. Je ziet gewoon spelers die vroeg naar het buitenland gaan, die mislukken. Dan is het jammer dat een topfunctionaris (Hoogma, red.) zo'n uitspraak doet."

“Julian Nagelsmann is daar. Je moet natuurlijk spelen, maar ik vind het wel een heel bijzondere trainer. Mijn zoon heeft onder hem gewerkt bij Hoffenheim. Dat had hij niet willen missen”, zei Hoogma recentelijk in VoetbalTijd, een liveshow op YouTube, over de eventuele stap van Brobbey naar RB Leipzig. Zoon Justin Hoogma, momenteel verhuurd aan FC Utrecht, speelde bij TSG 1899 Hoffenheim onder Nagelsmann. De uitspraak zorgde voor woede en verbazing bij Overmars. “Hij zou Brian moeten adviseren bij Ajax te tekenen en moeten zorgen dat zulke spelers aan boord van clubs in de Eredivisie blijven”, zo reageerde Overmars in De Telegraaf op die woorden van Hoogma. Ondanks dat Ajax recent communiceerde dat Brobbey niet zou bijtekenen, heeft men de hoop nog niet opgegeven dat hij langer in Amsterdam blijft. “Daarna is duidelijk geworden dat we nog alles in het werk stellen om Brian te laten bijtekenen. Erik ten Hag heeft dat ook meermaals aangegeven.”

Overmars wilde overigens niet bevestigen dat hij vorige week naar Monaco vloog voor onderhandelingen met Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Brobbey. “We hebben een aanbieding gedaan waarvan je van je stoel valt. Nee, de hoogte van het salaris geef ik niet. Maar uit het voorstel spreekt heel, heel veel vertrouwen”, zei de directeur voetbalzaken van Ajax. Hij beloofde dat Brobbey ondanks de komst van Sébastien Haller veel speelminuten gaat krijgen en stelt dat Ajax met hem hetzelfde idee heeft als met Ryan Gravenberch. De afgelopen weken kwam de jonge spits geregeld als invaller binnen de lijnen. Ajax maakte onlangs wereldkundig dat Brobbey zijn aflopende contract niet gaat verlengen. De afgelopen tijd is de deur naar een eventueel langer verblijf van de negentienjarige spits toch op een kiertje komen te staan.