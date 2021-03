Schreuder verrast door Messi op training: ‘Bij Ajax heeft Tadic dat’

Zaterdag, 6 maart 2021 om 06:55 • Laatste update: 07:32

Alfred Schreuder is sinds dit seizoen assistent-trainer bij Barcelona. Hij hoefde niet lang na te denken toen hij afgelopen zomer gevraagd werd door Ronald Koeman om mee naar het Camp Nou te gaan. Toen Schreuder akkoord ging met een verhuizing naar Barcelona was Henk ten Cate de eerste persoon die hij belde voor advies. “Twee dingen drukte hij me nu op het hart”, vertelt Schreuder zaterdag in een interview met het Algemeen Dagblad.

Waar Schreuder een combinatie vormt met Koeman, zo werkte Ten Cate bij Barcelona samen met Frank Rijkaard. De voormalig hoofdtrainer van TSG Hoffenheim kent Ten Cate goed vanuit hun gezamenlijke periode bij NAC Breda. “Henk was mijn trainer bij NAC, als aanvoerder praatte ik veel met hem”, aldus Schreuder, die van hem het advies kreeg om vooral niet de Nederlandse trainer uit te gaan hangen in de Spaanse cultuur. “En: in het begin moet je een goede relatie opbouwen met die spelers. Dan kun je langzamerhand ook kritischer zijn.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Schreuder heeft inmiddels ervaren dat Ten Cate hem het juiste advies heeft gegeven. “Messi, Busquets, Ter Stegen: dat is het allerhoogste niveau, ook in hun denken over voetbal. Het zou raar zijn als je gaat lopen schreeuwen of de wijsneus uithangt die tegen Messi zegt: 'Leo, die bal wel inspelen op het linkerbeen hè...'” De rechterhand van Koeman vertelt dat de trainerstaf spelers soms dingen onbewust laat doen op het trainingsveld. “Door de vorm van een oefening bepaald gedrag afdwingen. Heel simpel voorbeeld: als we willen dat ze van achteruit doordekken, trek je bij partijtjes een lijn op het veld. Pas als iedereen van ploeg A over die lijn is, telt het als ploeg A scoort.”

De voormalig middenvelder van onder meer NAC Breda en FC Twente staat tegenwoordig dagelijks op het trainingsveld met Lionel Messi. Schreuder is diep onder de indruk van de zesvoudig winnaar van de Ballon d’Or. “Deze week was typerend: we deden een oefenvorm en Gerard Piqué had die bij ons nog nooit gedaan. Piqué was lang geblesseerd, dus ik wilde hem uitleggen wat de bedoeling is. Komt Messi erbij: Alfred, hoeft niet, ik heb hem al bijgepraat. Dat is Messi: hij ziet alles. Hij begrijpt alles, houdt alles wat het team aangaat in de gaten en denkt al vooruit, zoals wij.”

“Bij Ajax heeft Dusan Tadic dat. En Daley Blind ook wel”, vervolgt Schreuder, die in Amsterdam werkte als assistent van Erik ten Hag. “Maar in de mate van Messi had ik het nog nooit gezien. Ik moest in mezelf lachen: óók weten dat Piqué een oefenvorm nog niet heeft gedaan... Zó slim ben jij dus.” Barcelona komt zaterdagavond weer in actie in het kader van de Spaanse competitie. De nummer twee van LaLiga neemt het om 21.00 uur op tegen Osasuna, de huidige nummer dertien.