ED: PSV biedt Ihattaren laatste kans voordat transfer noodzakelijk wordt

Maandag, 1 maart 2021 om 08:28 • Laatste update: 08:55

PSV biedt Mohamed Ihattaren nog één kans, meldt het Eindhovens Dagblad. Als de negentienjarige middenvelder die kans niet pakt, is het volgens de krant over en sluiten en gaat hij ‘ongetwijfeld op de transferlijst’. Ihattaren mag zich woensdag weer melden als de PSV-selectie voor het eerst gaat trainen sinds het duel van zondag met Ajax (1-1) op weg naar de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard.

Ihattaren werd zondag buiten de wedstrijdselectie gelaten door trainer Roger Schmidt. Speler en trainer hebben vorige week een aanvaring gehad, zo meldden diverse media. Het regionale dagblad heeft het vermoeden dat Ihattaren over de schreef is gegaan. “Spelers die bij PSV trammelant veroorzaken, moeten het doorgaans behoorlijk bont maken om gestraft te worden. Van oudsher staat de Eindhovense club bekend als een vergevingsgezind voetbalbolwerk, waar ‘moeilijke’ jongens of spelers met een krasje zich soms opvallend goed kunnen ontwikkelen”, schrijft clubwatcher Rik Elfrink.

Na afloop van het gelijkspel tegen Ajax ging Schmidt nog in op de situatie van Ihattaren. Volgens de trainer was de discipline van de jeugdinternational afgelopen week zoek. “Totaal onacceptabel was het”, aldus Schmidt. “Ik kon hem onmogelijk in de groep opnemen. Vandaag (zondag, red.) heeft hij kunnen zien wat er nodig is op zijn positie. Als hij net zo hard werkt als Mario Götze, Ryan Thomas, Mauro Júnior, Cody Gakpo of Noni Madueke kan het goedkomen. Zo niet, dan is het kansloos.” Woensdag kan Ihattaren weer aansluiten bij de A-selectie. “Of hij weer in wedstrijden gaat spelen, is aan hem.”

Volgens de krant mist Schmidt de volledige toewijding bij Ihattaren. Op trainingen zou hij onvoldoende focus laten zien en is hij bij teleurstellingen te snel uit het lood geslagen. Toen Ihattaren donderdag wissel zat tegen Olympiacos in de Europa League (2-1 winst) zou hij bovendien lak gehad hebben aan de door Schmidt gestelde eisen om beschikbaar te zijn. “Hij gedroeg zich egoïstisch en provocerend richting anderen en toonde geen enkele teamspirit, zo valt te beluisteren vanuit PSV. Zijn eigen teleurstelling was belangrijker dan beschikbaar blijven voor de ploeg”, aldus Elfrink. “Dat hij kort na de wedstrijd wel in staat was om met zijn mobieltje openbaar felicitaties aan een met hem bevriende Ajax-speler over te brengen, hielp voor het oordeel van de buitenwacht niet mee.”

Mino Raiola, zaakwaarnemer van Ihattaren, heeft al aangekondigd in gesprek te willen met PSV. Tegen De Telegraaf uitte de belangenbehartiger zijn onvrede over de manier waarop Schmidt met Ihattaren omgaat. “Niet iedere trainer past bij iedere speler en andersom. Dat heb ik met de grootste spelers meegemaakt en dat is niet zo erg. Maar wat deze trainer in de communicatie laat zien, is heel slap. Ik ga dit met de clubleiding bespreken, maar hou er niet van derde partijen erbij te betrekken. Ik vind dit PSV-onwaardig.”