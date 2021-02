Dumfries onthult ‘onsportieve’ actie van Tadic die ruzie veroorzaakte

Denzel Dumfries en Dusan Tadic kregen het zondagmiddag in de slotfase van het duel tussen PSV en Ajax (1-1) met elkaar aan de stok. Het tweetal gaf na afloop al tekst en uitleg bij ESPN en ruziet bij de NOS nog wat verder. Tadic sneert naar Dumfries dat hij pas mindgames met hem moet spelen als hij vijf of zes jaar ouder is, terwijl de verdediger va PSV vertelt dat een onsportieve actie van de Ajacied de oorzaak was van de ruzie.

Dumfries probeerde de strafschopstip kapot te maken toen Ajax in de absolute slotfase een penalty kreeg toegekend. Nadat Tadic zijn strafschop benutte met een hoog schoot door het midden van het doel, keerde hij zich direct om en liep hij richting Dumfries. De aanvoerders van beide ploegen vervolgden hun ruzie na het laatste fluitsignaal. “Tijdens de wedstrijd probeer je alles te geven voor je team, maar daarna moet je afkoelen”, zo begint Tadic het interview met de NOS. “Ik legde de bal neer om de penalty te nemen, drie PSV’ers trapten daarna op het veld om de stip kapot te maken. Dumfries kwam naar me toe en zei dat ik een pussy was, dat ik geen leider was en dat ik de penalty ging missen.”

Wow... De beelden van hoe Dusan Tadic het Philips Stadion verlaat langs woedende PSV-fans. ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 28 februari 2021

“Als je dan scoort, zeg je lelijke woorden terug. Dat zit in je natuur. Waarschijnlijk zei ik iets in het Servisch. Want in het Servisch hebben we te veel lelijke woorden. We kunnen tweehonderd boeken daarmee vol schrijven”, zo gaat de aanvoerder Ajax met een glimlach verder. “Tijdens de wedstrijd is het normaal. Maar ik kom nooit als eerst naar iemand toe om iets slechts te zeggen. Hij kwam eerst naar mij. Ik heb veel meer ervaring dan dat hij heeft. Het is niet goed voor hem om mindgames met mij te spelen. Ik hoor van de jongens dat hij een geweldige jongen is, maar als hij vijf of zes jaar ouder is, dan kan hij mindgames spelen met mij. Nu denk ik niet dat hij die kan winnen.”

Dumfries wordt vervolgens door NOS-verslaggever Joep Schreuder voorgehouden dat hij ‘stout’ was. “Was ik stout? Nee, kijk weet je wat het is. Jordan Teze speelde de bal uit (vanwege een blessure van Rosario, red.) en ik vroeg aan Tadic om de bal weer terug te geven. Hij zei: nee. Ik zei: weet je het zeker? Dat is onsportief. Daarna kwam hij naar me toe: ‘Sorry, sorry, ik dacht dat je wat anders bedoelde’. Maar hij wist precies wat ik bedoelde. Dat hoort erbij. Als jij zo onsportief bent, ben ik ook onsportief.”

Schreuder confronteert Dumfries tevens met de woorden van Tadic, die stelt dat de aanvoerder van PSV hem pussy noemde. “Wie zei pussy? Ik? Hij zei wat anders, hij weet wat hij heeft gezegd. Mijn moeder uitschelden, daar ben ik niet van gediend. Dan word je een beetje boos. Het is gebeurd, we zijn mannen en we gaan verder. Geen vrienden meer? Dat ligt eraan.”