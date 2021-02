Spartak Moskou: ‘Wij lopen geen financieel risico met Quincy Promes’

Donderdag, 25 februari 2021 om 18:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:17

Spartak Moskou heeft zich verzekerd voor de financiële en juridische risico's wat betreft de eventuele veroordeling van Quincy Promes, zo meldt Yevgeny Melezhikov aan het Rusissche Championat. De directeur van Spartak reageert daarmee op berichtgeving van De Telegraaf, dat woensdag meldde dat Ajax de risico's heeft afgewend op Spartak.

Promes wordt zoals bekend verdacht van een steekincident dat plaatsvond in juli 2020 in Abcoude. "Wat betreft het verhaal waar iedereen het over heeft, zou ik willen zeggen dat het een negatief en dramatisch verhaal is", aldus Melezhikov. "Ik zou graag zien dat alles goed afloopt, maar ik wil de aandacht er niet op vestigen. De club loopt geen risico, want wij hebben ons verzekerd tegen alle juridische en financiële risico's."

Aan de transfer van Promes gingen lange onderhandelingen vooraf. "Het was erg moeilijk met Ajax, maar het is gelukt: we kunnen eindelijk zeggen dat Promes weer Spartak-speler is", reageert Melezhikov. "Dinsdag en woensdag wisten we niet eens zeker of deze transfer überhaupt zou doorgaan. Mede dankzij Promes is alles goed gekomen. Wij hebben overigens altijd ingezet op een directe transfer. Er was nooit sprake van een huurperiode, zoals in sommige media werd beweerd."

Melezhikov bevestigt dat Ajax een transfersom van 8,5 miljoen euro ontvangt voor Promes. "De bonussen zijn afhankelijk van de prestaties van het team", licht de directeur toe. De Telegraaf was daar donderdag specifieker over: Ajax toucheert 2,5 miljoen euro aan bonussen zodra Spartak kampioen wordt en de Champions League bereikt. Promes heeft in Moskou getekend tot medio 2024.