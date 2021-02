Ajax sluit ‘werelddeal’ met Spartak wat betreft risico op veroordeling Promes

Woensdag, 24 februari 2021 om 22:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:36

Ajax heeft een 'werelddeal' gesloten met Spartak Moskou over Quincy Promes, zo meldt De Telegraaf. De krant weet te melden dat de Amsterdammers het risico op eventuele veroordeling van de 28-jarige aanvaller volledig bij de Russen hebben weten te leggen. Daarover werd tot de laatste dag onderhandeld. "De Russen wilden dat Ajax (mede) zou opdraaien voor de financiële schade als Promes wordt veroordeeld en haalden woensdag bakzeil, omdat het einde van de Russische transfermarkt naderde", aldus De Telegraaf.

De krant noemt het een 'werelddeal', omdat Promes nog altijd een veroordeling boven het hoofd hangt. De vleugelspits wordt zoals bekend verdacht van een steekincident dat in juli 2020 plaatsvond in een loods in Abcoude. Daarbij raakte een neef van Promes ernstig gewond aan zijn knie. Het incident speelde er volgens De Telegraaf een grote rol in dat Ajax 'liever gisteren dan vandaag' van Promes af wilde, hoewel niemand dat bij de club hardop zal zeggen.

Met de transfer heeft Ajax zich in één klap verzekerd van een transfersom van 8,5 miljoen euro. Dat bedrag kan via 'relatief eenvoudige' bonussen oplopen tot 11 miljoen euro: daarvoor moet Spartak Moskou kampioen worden en de Champions League bereiken. Op dit moment staat Spam overigens op de derde plek in de Russische competitie. Alleen de eerste plek geeft direct toegang tot de Champions League, terwijl de tweede plaats een voorrondeticket voor dat toernooi oplevert.

De overgang van Promes naar Spartak werd woensdagmiddag bevestigd door beide clubs, maar de voorwaarden wat betreft de eventuele veroordeling waren nog niet bekend. "Ik kijk terug op een mooie periode", liet Promes weten. "Vooral het eerste seizoen. Dat is iets heel bijzonders. Ik ben vooral dankbaar dat ik de kans heb gehad om het hier weer te laten zien."