‘Door die twee opties die Van Gaal gaf leek het wel alsof ik móést falen’

Donderdag, 11 februari 2021 om 13:11 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:17

Wilfried Zaha heeft weinig goede herinneringen aan zijn kortstondige samenwerking met Louis van Gaal bij Manchester United in het seizoen 2014/15. De huidige aanvaller van Crystal Palace keerde na een verhuurperiode bij Cardiff City vol goede moed terug op Old Trafford, maar Zaha kwam er bij the Red Devils al snel achter dat hij onder Van Gaal nooit zijn topniveau zou halen als jonge speler.

"Bij terugkomst bij Manchester United kreeg ik dus te maken met Van Gaal", brengt Zaha in herinnering in de On The Judy Podcast, een platform voor interviews met spelers. "Dat was na het WK (in 2014, red.) toen hij bij het Nederlands elftal in de voorhoede met Arjen Robben en Robin van Persie speelde. Van Gaal gaf mij gelijk twee opties: je gaat spelen als wingback of als spits. Op die posities had ik echter nog nooit gespeeld, het leek wel alsof ik móest falen", verwijst Zaha naar de voor hem vervelende boodschap van Van Gaal.

"En dit kwam allemaal nadat ik bij Manchester United had gewerkt met David Moyes, toen ik echt ontgoocheld was door het feit dat het allemaal niet naar wens verliep voor mij", doelt Zaha op de voorganger van Van Gaal, die al na negen maanden werd ontslagen door de grootmacht. "Ik kwam terug van de periode bij Cardiff City en kreeg gelijk 'je speelt als spits of als wingback' voor mijn kiezen. En voor beide posities was ik duidelijk niet geschikt," Zaha is jaren later niet meer bang om op een andere positie te worden gezet.

"Ik kan nu veel meer variatie in mijn spel aanbrengen", vervolgt de 28-jarige aanvaller van Crystal Palace. "Je krijgt door de jaren heen natuurlijk de nodige ervaring. Toentertijd kon ik niet met de rug naar het doel spelen, omdat ik dat bewustzijn nog niet had. Verdedigers wisten mij destijds heel makkelijk de bal te ontfutselen, in dat onderdeel moest ik nog de nodige stappen maken", aldus Zaha, die zich nog kan herinneren dat hij duidelijk tekort kwam tegen enkele topverdedigers. "In de voorbereiding stond ik tegenover Nemanja Vidic van Internazionale en tegen Real Madrid had ik te maken met Sergio Ramos en Pepe. Tegen de allerbeste teams werd ik gewoon in het diepe gegooid."