Druk op Ten Hag groeit verder na beschamende nederlaag United in eigen huis

Dinsdag, 3 oktober 2023 om 23:00 • Jan Hoeksema • Laatste update: 23:20

Manchester United heeft dinsdagavond wederom verloren. In de Champions League wist de formatie van Erik ten Hag niet af te rekenen met Galatasaray en verloor het na een late rode kaart van Casemiro met 2-3.

Rasmus Højlund leek de grote man te worden met twee doelpunten voor United, maar goals van Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoglu en Mauro Icardi leidden een nieuwe nederlaag voor the Mancunians in. Door de verliespartij staat United na twee wedstrijden nog op nul punten in groep A van het miljardenbal.

Ten Hag wijzigde zijn elftal op één positie ten opzichte van het verloren Premier League duel met Crystal Palace (0-1). Facundo Pellistri begon zaterdag nog in de basis, maar werd tegen Galatasaray vervangen door Hannibal Mejbri. Verder begon Sofyan Amrabat wederom als linksachter. Aan Turkse zijde startten onder meer de voormalig Eredivisie-verdedigers Davinson Sánchez en Angeliño in de basis. Ook andere bekende namen als Fernando Muslera, Zaha en Icardi hadden op Old Trafford een basisplek.

United had niet lang nodig om op voorsprong te komen. Na ruim een kwartier spelen was het Raphaël Varane die Marcus Rashford de diepte in stuurde vanaf eigen helft. De 25-jarige Engelsman gaf vervolgens hard en strak voor op de inlopende Højlund, die knap raak kopte: 1-0.

De voorsprong van United zou echter niet lang op het scorebord blijven staan, daar Galatasaray enkele minuten later gelijk wist te maken. Na een lange dieptepass van achteruit belandde de bal uitgerekend bij voormalig United-speler Zaha, die Diogo Dalot van zich af wist te houden en binnenwerkte achter doelman André Onana: 1-1.

Aan het begin van de tweede helft dacht United even weer op voorsprong te komen. Na een knappe actie van wederom Højlund schoot de spits keihard binnen. Deze goal werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Niet veel later maakte de Deen alsnog zijn tweede van de avond. De spits veroverde de bal op eigen helft, zetten een lange solo in werd niet meer bijgehaald, alvorens hij de bal over Muslera heen wipte: 2-1.

The Red Devils verbrasten de voorsprong wederom snel, daar Galatasaray met een rappe counter toesloeg. Baris Alper Yilmaz sprintte Amrabat eruit en gaf vervolgens af aan Kerem Aktürkoglu, die veel te veel ruimte kreeg van de United-defensie en achter Onana binnenschoot: 2-2.

Een kwartier voor tijd werd de avond, die voor United al niet soepel verliep, nog lastiger gemaakt. Onana probeerde Casemiro in te spelen, maar leverde de bal simpel in bij Dries Mertens. De Braziliaanse middenvelder probeerde de Belg af te stoppen met een sliding in de zestien, maar maakte daarbij een overtreding. Casemiro kreeg zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten, terwijl de Turken een strafschop kregen. Icardi legde aan, maar schoot tot opluchting van Ten Hag en zijn mannen naast.

Even later wist Icardi alsnog de winnende te maken voor zijn ploeg. Na een dieptepass met het hoofd van centrale verdediger Sánchez kwam de Argentijn oog in oog met Onana. Icardi deed zijn collega-spits Højlund na en stiftte binnen: 2-3. United kwam deze klap niet meer te boven en bleef dus met lege handen achter. Door de nieuwe verliespartij neemt de druk op Ten Hag verder toe.