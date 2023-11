Wilfried Zaha bezorgt Galatasaray moeizame zege; zorgen om Muslera

Vrijdag, 3 november 2023 om 20:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:02

Galatasaray heeft uitstekende zaken gedaan in de Turkse Süper Lig. Wilfried Zaha was met twee treffers de grote man in de thuiswedstrijd tegen Kasimpasa: 2-1. De Engelsman zorgde met twee bekeken schoten voor de doelpunten van Cim Bom; Kenneth Omeruo bracht de spanning terug in de wedstrijd. Toch zullen er ook zorgen zijn bij de topclub uit Istanbul, daar doelman Fernando Muslera een op het oog zware armblessure opliep. Het is de vraag of hij op tijd fit raakt voor het Champions League-duel met Bayern München volgende week woensdag. Galatasaray staat voorlopig eerste in de Süper Lig, al moet het nog foutloze Fenerbahçe nog in actie komen.

Aan de kant van Galatasaray stond Hakim Ziyech voor het eerst sinds 23 september weer in de basis. De Marokkaan kampte met een blessure, al was hij eind vorige maand weer in staat om in te vallen. Vrijdag was zijn basisrentree daar. Hij startte op de rechtervleugel, waardoor Zaha naar de linkerkant verhuisde. De rentree van Ziyech ging ten koste van Dries Mertens, die vorige week bij Rizespor (0-1) nog op 10 startte. Daar kreeg Kerem Aktürkoglu vrijdag de voorkeur. Mauro Icardi was de spits, terwijl Victor Nelsson terugkeerde in de defensie. Angeliño was het kind van de rekening.

Galatasaray heeft dit seizoen overtuigendere openingskwartieren gehad dan tegen Kasimpasa. De bezoekers hoefden slechts enkele, relatief ongevaarlijke aanvallen van de thuisploeg de neutraliseren. Sterker nog: Mamadou Fall had Kasimpasa op voorsprong moeten schieten. Na balverlies van Sacha Boey kon de Senegalees zomaar doorlopen richting doel. De behendige Fall ontdeed zich simpel van enkele verdedigers en kwam oog in oog te staan met Muslera, die het schot kon keren.

Na een kwartier schoot Icardi in kansrijke positie vrijwel ongelooflijk naast. Zowel de Argentijn als Aktürkoglu, de man van de pass, bleek echter in buitenspelpositie te hebben gestaan. Galatasaray bleef de dominante partij, al kwam het in eerste instantie niet tot echt grote kansen. Zo schoot Ziyech tegen een verdediger aan en overkwam Aktürkoglu hetzelfde. Het ontbrak Galatasaray aan scherpte.

Aan de andere kant kwam Kasimpasa voor de tweede keer gevaarlijk voor het doel van Muslera, die dit keer handelend moest ingrijpen bij een laag schot van Julien Ngoy. In de daaropvolgende aanval was het plots raak. Iron Gomis nam niet goed aan, waardoor Zaha richting doel kon dribbelen. De Engelsman keek op en loste vanaf een meter of twintig een laag schot, dat in de korte hoek verdween: 1-0. Icardi dacht al snel voor de 2-0 te zorgen, maar hij stuitte op Kasimpasa-goalie Andreas Gianniotis.

???????? ??????, wat een pegel van Zaha ?? De Ivoriaan knalt de bal in de benedenhoek en zet Gala op een 1-0 voorsprong ??#ZiggoSport #SüperLig #GSvKAS pic.twitter.com/sPNcduV71a — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 3, 2023

Net als in de eerste helft moest Galatasaray de eerste serieuze kans toestaan aan Fall. Dit keer had hij te veel tijd nodig om tot een beslissing te komen en schoot hij uiteindelijk over. Vlak nadat de bezoekers tevergeefs een penalty claimden na een vermeende overtreding van Nelsson, verdubbelde Cim Bom de voorsprong. Na een fraai hakje van Icardi belandde de bal in niemandsland, maar door slecht uitverdedigen kwam Zaha in balbezit. De voormalig sterspeler van Crystal Palace vond tussen drie verdedigers door de verre hoek: 2-0.

Kasimpasa gaf echter niet op en werd daar al snel voor beloond. Aytaç Kara schilderde een hoekschop op het hoofd van voormalig ADO-verdediger Omeruo, die Boey aftroefde en prima binnenkopte bij de eerste paal: 2-1. Fall werd vlak daarna opnieuw gevaarlijk. Hij speelde de bal te ver voor zich uit, waardoor hij niet het leer, maar Muslera raakte. De Uruguayaan liep daarbij een blessure op aan zijn arm en moest zich na een minutenlange behandeling laten vervangen door Günay Güvenç. Tegelijkertijd werd ook Ziyech naar de kant gehaald. Tetê was zijn vervanger.

De Braziliaan zag beide ploegen in de fase daarna gevaarlijk worden. Allereerst werd Kasimpasa weer gevaarlijk uit een hoekschop. Sadik Çiftpinar kon het voorbeeld van Omeruo niet volgen: hij kopte net naast. Aan de andere kant van het veld voltooide Zaha bijna zijn hattrick. De vleugelspeler sneed vanaf links naar binnen en haalde hard uit, maar zag zijn poging net over de lat belanden. Wie anders dan Fall had tien minuten voor tijd meer uit zijn kans moeten halen. Dit keer schoot de Senegalees in kansrijke positie naast. Kasimpasa bleef in de slotfase aandringen, maar Galatasaray hield stand.