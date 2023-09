Zaha helpt Galatasaray met fraaie treffer weer aan koppositie in Turkije

Zaterdag, 30 september 2023 om 20:07 • Jordi Tomasowa

Galatasaray heeft zaterdagavond in eigen huis een nipte zege geboekt op Ankaragücü. De bezoekers kwamen direct na rust op voorsprong via Renaldo Cephas. De ploeg van trainer Okan Buruk rechtte vervolgens echter de rug dankzij een fraaie treffer van Wilfried Zaha en een eigen doelpunt van Hayrullah Bilazer: 2-1. Galatasaray mag zich weer koploper van Turkije noemen, al kan Fenerbahçe zondag met een zege op Risepor weer de eerste plek overnemen.

Galatasaray, dat met ex-Spartaan Halil Dervisoglu en Dries Mertens op de bank begon, kwam vlak na rust verrassend op achterstand door een doelpunt van Renaldo CephasCephas. Davinson Sánchez dekte door, waarna de Jamaicaanse spits dankzij een pass van Efkan Bekiroglu een vrije doortocht richting Fernando Muslera had. Oog in oog met de doelman bleef Cephas koel: 0-1. Cim Bom wist de wedstrijd in het restant van de tweede helft alsnog te kantelen. Zaha bracht de stand in evenwicht door hard raak te schieten. Bilazer werd vervolgens de schlemiel aan de zijde van de bezoekers door de bal in eigen doel te glijden: 2-1.

Wilfried Zaha, Galatasaray'daki ilk golünü böyle kaydetti! ??



pic.twitter.com/P5QBuMzIgy — Ajansspor (@ajansspor) September 30, 2023

Galatasaray - Ankaragücü 2-1

49’ 0-1 Renaldo Cephas

56’ 1-1 Wilfried Zaha (assist Angeliño)

70’ 2-1 Hayrullah Bilazer (eigen doelpunt)