Derksen: Onana's vriendin kán plaspil niet hebben voorgeschreven gekregen

Maandag, 8 februari 2021 om 21:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:32

Johan Derksen heeft maandagavond herhaald dat hij niets gelooft van het verhaal van André Onana over zijn vergissing met medicijngebruik. De analist van Veronica Inside stelt op basis van een gesprek met een apotheker dat het onwaarschijnlijk is dat de 24-jarige doelman van Ajax de waarheid spreekt.

Onana stelt het medicijn Lasimac te hebben verward met een alledaagse aspirine, maar Derksen gelooft dat dus niet. "Ik kwam een apotheker tegen", opent hij zijn relaas in de talkshow. "En die zei tegen mij: 'Ik heb smakelijk gelachen om die smoesjes van Onana, want die pilletjes zien er heel anders uit, en daar vergis je je niet in. En hij zei: 'Wat nog leuker is: ik ben al jaren apotheker, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat een arts dat voorschreef aan een vrouw onder de dertig.'" Melanie Kamayou, de vrouw van Onana, is overigens 24 jaar oud.

Volgens de verklaring van Ajax had Onana's vrouw het vochtafdrijvende middel Lasimac voorgeschreven gekregen tijdens haar zwangerschap. Apothekersorganisatie KNMP meldt echter op zijn website dat het middel furosemide, dat in het medicijn Lasimac zit en waarvoor Onana gepakt is, met nadruk níet aan vrouwen wordt voorgeschreven die zwanger zijn. "U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden", staat te lezen op apotheek.nl. "Als dit medicijn toch dringend noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij zeer ernstig oedeem of dreigend hartfalen, zal de arts de groei van het kind, het kalium- en natriumgehalte en het bloed regelmatig controleren."

Derksen haalt vervolgens uit naar Edwin van der Sar, die volgens hem 'de smoesjes van Onana napapagaait'. "Dan denk ik: is dat nou de directeur van een beursgenoteerd bedrijf, die daar staat?", aldus Derksen. "Die daar gewoon uit zijn nek staat te lullen. Nu is het wel zo: bij ieder beursgenoteerd bedrijf op de hele wereld word je eruit gesodemierd als je een fout maakt die zoveel miljoen kost. Ik wil niet pleiten voor wiens ontslag dan ook, maar ik zeg: bij ieder normaal bedrijf wordt ingegrepen." Als Wim Kieft zegt dat Van der Sar vrijwel niets kan doen aan het dopinggebruik van Onana, zegt Derksen: "Hij is zogenaamd politiek verantwoordelijk. Hij is een directeur in goede tijden, dat kan eigenlijk iedereen. Maar nu het even minder gaat, komt hij als een dwaas over. Er komt geen verstandig woord uit."

René van der Gijp komt met een mogelijke verklaring, mocht Onana het middel wél intentioneel hebben genomen. "Die spelers worden één keer in de maand gewogen", weet de oud-rechtsbuiten. "En op het moment dat ze dan te veel wegen, komen ze in allerlei trajecten, met diëtistes, eten mee naar huis, en al dat soort gedoe. Die hebben daar helemaal geen zin in. Dan kun je beter twee kilogram afvallen. En je ziet toch wel het verschil tussen een aspirine en zo'n pilletje? Dit zijn hele kleine pilletjes. Je bent toch niet achterlijk?"