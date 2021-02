Edwin van der Sar haalt op Twitter uit naar Johan Derksen

Maandag, 8 februari 2021 om 22:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:38

Edwin van der Sar lijkt zich niet te kunnen vinden in de kritiek die maandagavond op hem werd geuit in Veronica Inside. Johan Derksen noemde de algemeen directeur van Ajax vanwege zijn uitlatingen over de dopingzaak van André Onana onder meer een 'dwaas'. Van der Sar komt op Twitter direct met een reactie.

"Wat wordt er soms een hoop onzin verteld op televisie door mensen die niet weten waar ze het over hebben", luidt de korte reactie van Van der Sar daarop. De directeur van Ajax verduidelijkt niet waar het over gaat, maar gezien het tijdstip van de tweet is het onmiskenbaar een reactie op de uitzending van Veronica Inside.

Wat word er soms een hoop onzin verteld op tv door mensen die niet weten waar ze het over hebben — Edwin van der Sar (@vdsar1970) February 8, 2021

Derksen haalde daarin hard uit naar Van der Sar, die volgens hem 'de smoesjes van Onana napapagaait'. "Dan denk ik: is dat nou de directeur van een beursgenoteerd bedrijf, die daar staat?", aldus Derksen. "Die daar gewoon uit zijn nek staat te lullen. Nu is het wel zo: bij ieder beursgenoteerd bedrijf op de hele wereld word je eruit gesodemierd als je een fout maakt die zoveel miljoen kost. Ik wil niet pleiten voor wiens ontslag dan ook, maar ik zeg: bij ieder normaal bedrijf wordt ingegrepen."

Toen Wim Kieft vervolgens zei dat Van der Sar vrijwel niets kan doen aan het dopinggebruik van Onana, zei Derksen: "Hij is zogenaamd politiek verantwoordelijk. Hij is een directeur in goede tijden, dat kan eigenlijk iedereen. Maar nu het even minder gaat, komt hij als een dwaas over. Er komt geen verstandig woord uit."

