Van Gaal hekelt ‘onlogisch beleid’ KNVB: ‘Je kan Ajax daarmee verlichten’

Zondag, 7 februari 2021 om 15:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:40

Louis van Gaal zet vraagtekens bij de afgelasting in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie van zondag vanwege de hevige sneeuwval in Nederland. De momenteel clubloze oefenmeester verwijt de KNVB 'onlogisch beleid' en Van Gaal verwijst in dat kader naar zijn eigen loopbaan als trainer. Hij legde ooit het verzoek neer bij de voetbalbond om wedstrijden vanwege slecht weer af te gelasten, maar kreeg toen nul op het rekest van de KNVB.

"Nou, wat ik weer zo onbegrijpelijk vind, is dat in mijn tijd ik dit voorstelde en het niet werd gedaan", verzucht Van Gaal zondagmiddag in de studio van Ziggo Sport, waar hij aanwezig is om enkele duels in de Premier League van een analyse te voorzien. "Alleen toen was er nog publiek. Nu is er geen publiek, dus alleen de acteurs moeten naar het stadion komen. En dat vind ik dan toch vreemd." De KNVB besloot zaterdag al om het gehele programma van zondag te schrappen. De duels die voor zaterdag op de agenda stonden vonden nog wél doorgang.

"Zeker een wedstrijd als Ajax-FC Utrecht, die onder een dak plaatsvindt", doelt Van Gaal op het thuisduel van de koploper in de Eredivisie in de Johan Cruijff ArenA. "Ajax kan je daarmee ook nog verlichten, want die krijgen een periode waarin ze heel veel wedstrijden moeten spelen. Ik begrijp dat echt niet. Ik vind dat onlogisch beleid", deelt de analist een sneer uit richting de KNVB. De bewering van Van Gaal staat overigens haaks op de verklaring die de voetbalbond zaterdag gaf omtrent het afgelasten van de ontmoeting tussen Ajax en FC Utrecht in Amsterdam.

Toen het KNMI code rood afkondigde vanwege verwachte sneeuw en ijzel in Nederland stond de KNVB voor een makkelijke keuze. "Bij code rood en de huidige situatie met corona zitten veel mensen thuis", verklaarde manager competitiezaken Jan Bluyssen zaterdag in een reactie aan het Algemeen Dagblad. "Wat is dan lekkerder dan een leuk potje voetbal onder een dicht dak van de ArenA? De teams van Ajax en FC Utrecht konden we zaterdag in een hotel onderbrengen. Maar zo werkt het toch niet. Zelfs als er geen fans welkom zijn, dan moeten er nog altijd wel 350 mensen naar die wedstrijd. Ik heb het dan bijvoorbeeld over productiemedewerkers van televisie, journalisten, stewards en agenten. Wij als KNVB nemen ook voor die mensen onze verantwoordelijkheid. Dat lijkt me duidelijk", aldus Bluyssen.

De KNVB nam de beslissing proactief, nadat het in december 2017 misging met meerdere wedstrijden in de Eredivisie. Toen werden FC Utrecht - Feyenoord en Sparta Rotterdam - Vitesse op het allerlaatste moment afgelast, terwijl supporters al onderweg waren op veelal spekgladde wegen. De topper tussen Ajax en PSV ging diezelfde dag wél door, maar de Johan Cruijff ArenA was slechts deels gevuld, omdat diverse fans het stadion niet hadden weten te bereiken. De KNVB moet nu nieuwe data vinden voor de afgelaste wedstrijden Ajax - FC Utrecht, FC Groningen - Feyenoord, Willem II - ADO Den Haag en VVV-Venlo - Sparta Rotterdam op het hoogste niveau, en een divisie lager om Helmond Sport - Almere City en Telstar - NAC Breda, al wordt dat volgens Bluyssen een 'flinke legpuzzel'.