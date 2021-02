KNVB: Ajax en FC Utrecht konden zaterdag in hotel, maar ‘zo werkt het niet’

Zaterdag, 6 februari 2021 om 23:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:08

Voor Jan Bluyssen was de beslissing om het complete Eredivisie- en Keuken Kampioen Divisie-programma van zondag eruit te gooien niet moeilijk. De manager competitiezaken van de KNVB besloot daar vrijwel direct toe toen bekend was dat het KNMI code rood afkondigt vanwege verwachte sneeuw en ijzel. Bluyssen legt uit waarom ook het treffen tussen Ajax en FC Utrecht, dat gespeeld zou worden onder het dak van de Johan Cruijff ArenA, niet door kon gaan. "Het klinkt raar in deze bijzondere situatie met duels zonder publiek", vertelt Bluyssen aan het Algemeen Dagblad. "Maar bij code rood wordt er gewoon niet gevoetbald.”

"Bij code rood en de huidige situatie met corona zitten veel mensen thuis", zegt Bluyssen. "Wat is dan lekkerder dan een leuk potje voetbal onder een dicht dak van de ArenA? De teams van Ajax en FC Utrecht konden we zaterdag in een hotel onderbrengen. Maar zo werkt het toch niet. Zelfs als er geen fans welkom zijn, dan moeten er nog altijd wel 350 mensen naar die wedstrijd. Ik heb het dan bijvoorbeeld over productiemedewerkers van televisie, journalisten, stewards en agenten. Wij als KNVB nemen ook voor die mensen onze verantwoordelijkheid. Dat lijkt me duidelijk."

De KNVB neemt de beslissing proactief, nadat het in december 2017 misging met meerdere wedstrijden in de Eredivisie. Toen werden FC Utrecht - Feyenoord en Sparta Rotterdam - Vitesse op het allerlaatste moment afgelast, terwijl supporters al onderweg waren op veelal spekgladde wegen. De topper tussen Ajax en PSV ging diezelfde dag wél door, maar de ArenA was slechts deels gevuld, omdat diverse fans het stadion niet hadden weten te bereiken.

Door het besluit tot afgelasting staat de KNVB voor de taak om een nieuwe datum te vinden voor vier Eredivisie-wedstrijden en zes duels in de Keuken Kampioen Divisie. Het gaat om Ajax - FC Utrecht, FC Groningen - Feyenoord, Willem II - ADO Den Haag en VVV-Venlo - Sparta Rotterdam op het hoogste niveau, en een divisie lager om Helmond Sport - Almere City en Telstar - NAC Breda.

"Dat wordt weer een flinke legpuzzel", weet Bluyssen nu al. "Maar er zijn nog mogelijkheden op dagen als er in de Champions League, Europa League of TOTO KNVB Beker wordt gespeeld. Als onze duels maar een half uur voor aanvang van de Champions League of Europa League zijn afgelopen." Voor het duel tussen Ajax en FC Utrecht zijn wat minder mogelijkheden. "Er is in de derde week van april nog midweeks ruimte", zegt Bluyssen. "Laten we hopen dat Ajax tegen FC Utrecht dan gespeeld wordt. Want dan zit Ajax nog in de Europa League. Dat is goed voor het Nederlands voetbal."