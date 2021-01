Steven Berghuis uit irritatie over uitlating Dick Advocaat in gesprek

Vrijdag, 29 januari 2021

Dick Advocaat blijft aan als trainer van Feyenoord. Vrijdag voerde Advocaat een gesprek met aanvoerder Steven Berghuis en technisch directeur Frank Arnesen. Hij kreeg van Berghuis te horen dat de spelersgroep volledig achter hem staat. Na de nederlaag tegen sc Heerenveen (3-0) van woensdag kondigde Advocaat aan dat er een gesprek zou volgen om eventuele irritaties te bespreken, maar van een gebrek aan steun lijkt geen sprake. Wel was er irritatie bij de spelersgroep over een uitspraak die Advocaat zondag deed na de 2-3 nederlaag tegen AZ.

Advocaat koos ervoor om alleen met Berghuis in gesprek te gaan en niet met andere spelers. "Ja, Steven vertegenwoordigt de groep en praatte namens de groep. Het leek ons verstandig om het eerst met de aanvoerder te bespreken", legt hij uit op de wekelijkse persconferentie. "Daarna vertelt hij het aan de spelers." Volgens Advocaat is er altijd vertrouwen geweest van de spelers in de technische staf. "De laatste week hadden ze wat problemen met een aantal opmerkingen die ik had gemaakt op de televisie of de radio over de kwaliteit van de ploeg. Dat vonden ze vervelend."

De uitspraak van Advocaat komt overeen met het bericht in De Telegraaf van vrijdagochtend dat de spelers zich ergerden aan enkele publiekelijke uitingen van de trainer. Na de 2-3 nederlaag tegen AZ van zondag zei Advocaat dat de Alkmaarders meer kwaliteit hebben. Hij bedoelde dat AZ de eigen kwaliteiten beter toepaste in de wedstrijd, geeft hij aan. Advocaat heeft het met Berghuis gehad over de irritaties. "Ik heb die opmerkingen volgens mij op een andere manier gemaakt, maar zij namen het anders over. Daar zat de irritatie. Het ging niet over vertrouwen. Zoals hij het vertelde, is er nooit enig wantrouwen geweest richting de staf."

Vrijdagochtend schreef De Telegraaf dat een ‘verstoorde relatie’ tussen Advocaat en een aantal basisspelers voor een ‘explosieve situatie’ heeft gezorgd bij Feyenoord. De ontevredenheid zou intern zijn geuit door Berghuis. Voor de camera van ESPN geeft Berghuis echter aan dat hij Advocaat steunt. “Ik werd op een gegeven moment naar boven geroepen, als aanvoerder namens de spelersgroep. Dick vroeg hoe de spelers erin stonden en daarbij heb ik aangegeven dat de spelersgroep honderd procent achter de trainer staat. De rest blijft intern, denk ik.” Het irriteerde Berghuis wel om na de nederlaag tegen AZ te horen van zijn trainer dat de tegenstander meer kwaliteit heeft.

"Dat is iets waarvan wij als trainersgroep hebben aangegeven dat wij dat niet vinden en ook niet zo voelen. Daar waren we wel duidelijk over. De trainer legde uit dat hij specifiek die wedstrijd bedoelde. Daarmee is dat geaccepteerd en ga je door. Het is nooit persoonlijk." Advocaat legt uit dat AZ zijn kwaliteiten in de wedstrijd beter gebruikte dan Feyenoord. Als hij wordt gevraagd of AZ kwalitatief een betere ploeg heeft dan Feyenoord, twijfelt hij. "Moeilijk om daar antwoord op te geven. Ze hebben meer kwaliteit om ons op de countermanier uit te spelen. Ik hoorde wel dat er onvrede was over die uitspraak." Feyenoord leed tegen Heerenveen de derde nederlaag op rij in de Eredivisie. Zondag wacht de thuiswedstrijd tegen PSV, dat als nummer twee acht punten meer verzamelde dan Feyenoord.