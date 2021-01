Alom geprezen Barça-debutant nu al vergeleken met Pogba en Touré

Vrijdag, 22 januari 2021 om 10:30 • Rian Rosendaal

Barcelona won donderdagavond met pijn en moeite en pas na de verlenging met 0-2 van Cornellà in de tweede ronde van de Copa del Rey. Na afloop van de moeizame bekerzege ging het echter voornamelijk over de debuterende Ilaix Moriba, die na 72 minuten werd vervangen door Sergio Busquets. De middenvelder, die deze week zijn achttiende verjaardag vierde, was voorafgaand aan zijn vuurdoop bij Barcelona behoorlijk zenuwachtig.

"Vanaf het moment dat de coach me vertelde dat ik zou starten in de beker waren er bij mij zenuwen", liet Moriba optekenen in de Spaanse media na zijn eerste minuten in het shirt van Barcelona. "Ik ging naar huis en kon gewoon niet slapen. Ik ben de club en met name de trainer erg dankbaar. Dit is het beste verjaardagscadeau dat ik mij kon bedenken. Daarvoor wil ik ook mijn medespelers bedanken die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt." Moriba is na Óscar Mingueza en Konrad de la Fuente de derde speler die onder Koeman debuteert in de hoofdmacht van Barcelona.

Moriba geldt al jaren als één van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Barcelona, dat het contract van de jonge middenvelder in april 2019 verlengde tot medio 2022. De clubleiding bepaalde de vraagprijs van de jeugdexponent gelijk op honderd miljoen euro, om zo clubs als Manchester City af te schrikken. Daarnaast ontving de zaakwaarnemer bij de contractverlening van bijna twee jaar geleden een commissie van maar liefst 2,5 miljoen euro. Een uitzondering, zo bracht het bestuur van de Catalaanse grootmacht al snel naar buiten.

Het debuut van Moriba in de bekerontmoeting van donderdagavond viel evenwel niet bij iedereen in de smaak. Marca bijvoorbeeld rept over een 'grijs' optreden van de vaak met Paul Pogba vergeleken middenvelder. Mundo Deportivo velt een veel positiever oordeel. "Moriba heeft een geweldige toekomst voor zich en zijn debuut tegen Cornellà zou de eerste steen moeten zijn op een pad dat eindigt met de middenvelder als één van de belangrijkste spelers binnen de selectie van Barcelona." De krant trekt en passant de vergelijking met generatiegenoot Ansu Fati. "Allebei zijn het geweldige spelers voor de toekomst. Koeman kan, en moet ook, op deze spelers rekenen."

Sport is onder de indruk van het zelfvertrouwen en de flair waarmee Moriba speelde. "21 januari 2021 zal voor altijd worden herinnerd als de dag van het debuut van een jonge voetballer met de naam Illaix Moriba." Het was een lastige opgave tegen de felle tegenstanders van Cornellà. "Met zijn indrukwekkende lichaamsbouw, vergelijkbaar met die vanvoormalig Barcelona-speler Yaya Touré, schuwde hij het fysieke contact absoluut niet. Moriba is een sensatie, die we ongetwijfeld snel weer in actie gaan zien. Voor hem ligt een belangrijke taak weggelegd in het Barcelona van de toekomst."

