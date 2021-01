Koeman klaagt: ‘Dit is onaanvaardbaar voor een club als Barcelona’

Vrijdag, 22 januari 2021 om 07:33 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:29

Barcelona plaatste zich donderdagavond laat voor de achtste finales van de Copa del Rey. Het team van Ronald Koeman had het bekerduel met streekgenoot Cornellà binnen de reguliere speeltijd kunnen beslissen, maar zowel Miralem Pjanic als invaller Ousmane Dembélé miste een strafschop. Dembélé en Martin Braithwaite schoten Barcelona in de noodzakelijke verlenging alsnog naar de volgende ronde van het Spaanse bekertoernooi. Koeman was na afloop niet te genieten over de extra minuten die zijn spelers moesten maken.

“We hebben twee strafschoppen gemist en we hebben veel kansen gecreëerd. Dit mag een club als Barcelona niet overkomen. We moeten een wedstrijd als deze veel eerder beslissen”, analyseerde Koeman, die in zijn actieve loopbaan een van de beste strafschoppennemers ter wereld was. “Hoe het opgelost kan worden? Ik begrijp het op de eerste plaats niet. Er zijn voldoende spelers die uit een strafschop kunnen scoren. Het kan angst zijn, ik weet het niet. Als je een strafschop benut, komt er rust in het team. Nogmaals, spelers van Barcelona kunnen niet twee strafschoppen in één wedstrijd missen. Dat is niet serieus.”

PENALTY GEMIST! ? Miralem Pjanic mist dé kans om Barcelona vanaf de stip op voorsprong te knallen ??#ZiggoSport #CopadelRey #UECFCB pic.twitter.com/dbnh7Rf3nA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 21, 2021

Koeman kreeg de vraag of er meer op het nemen van strafschoppen moet worden geoefend. “Zo groot is de druk ook weer niet”, repliceerde de Nederlander. “Er is geen publiek. Je moet je hoofd koel houden en scoren. En natuurlijk kun je altijd een strafschop missen, maar twee in één wedstrijd is onaanvaardbaar. Het gevolg was een verlenging en extra inspanningen. Dat is voor een wedstrijd als deze niet echt gebruikelijk.” Koeman vond niet dat er een last van zijn schouder was gevallen. “Er viel hier veel te verliezen en weinig te winnen. Cornellà heeft een geweldige wedstrijd gespeeld en hun keeper was de beste.”

“Het lijkt erop dat we moeite hebben met scoren. Opnieuw. We hadden het ons vele malen makkelijker kunnen maken en Cornellà heeft geweldig gespeeld. Ik snap nu wel waarom ze van Atlético Madrid hebben gewonnen. Maar we moeten meer kijken waarom we opnieuw 120 minuten hebben moeten spelen”, verwees Koeman naar zondag, toen Barcelona vlak voor tijd niet kon voorkomen dat Athletic Club in de finale van de Spaanse Super Cup een verlenging afdwong. De Basken grepen uiteindelijk de trofee.

Koeman koos voor een opstelling waarin Riqui Puig, Junior Firpo, Trincao en Neto eindelijk weer eens aan het startsignaal mochten verschijnen en de achttienjarige Ilaix Moriba zijn debuut mocht maken. “Hij heeft laten zien dat hij toekomst bij deze club kan hebben.” Over de teamprestatie was hij minder tevreden. “We wisten aan het begin van het seizoen dat er het een en ander ontbrak." Riqui Puig werd al in de rust vervangen door Dembélé. “Ik wilde meer diepgang met twee spelers aan de zijkanten. Daarom zette ik Antoine Griezmann achter Martin Braithwaite. Riqui had bovendien ook een gele kaart.”

WEER PENALTY GEMIST! ? Dit kaar staat Dembélé achter de bal en wederom stopt Ramón Juan Ramírez de strafschop ??#ZiggoSport #CopadelRey #UECFCB pic.twitter.com/qVMdAiAeLa — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 21, 2021

Koeman heeft geen voorkeuren voor de loting van vrijdag. “De beker is altijd lastig, of je nu tegen een team uit LaLiga speelt of een club als Cornellà. Dat hebben we vandaag wel gezien.” Naast Barcelona plaatsen ook Athletic, Real Betis, Granada, Levante, Osasuna, Sevilla, Real Sociedad, Valencia, Real Valladolid, Villarreal, Almeria, Girona, Rayo Vallecano, Alcoyano en Navalcarnero zich voor de achtste finales.