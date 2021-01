Jansen en Ten Hag zijn het eens na AZ - Ajax: ‘Daar schrok ik het meest van’

Donderdag, 21 januari 2021 om 07:11 • Laatste update: 07:54

Bij AZ baalt men stevig van het feit dat er tijdens de achtste finale van de TOTO KNVB Beker tegen Ajax geen videoscheidsrechter aanwezig was. Voorafgaand aan de enige Amsterdamse treffer van de wedstrijd was er sprake te zijn van buitenspel, maar dit werd niet geconstateerd door de arbitrage. AZ-trainer Pascal Jansen uitte na afloop zijn ongenoegen en krijgt bijval van zijn collega Erik ten Hag, die het eveneens vreemd vond dat er in het bekertoernooi geen VAR aanwezig is.

“Wat wil je dat ik er over zeg? Heel simpel, maar in de competitie gebeuren dit soort dingen niet. Ook ik heb de VAR vaak vervloekt. Maar we zijn er nu wel aan gewend geraakt en ik had liever gehad dat hij er vanavond wel was geweest”, zo tekenen NU en De Telegraaf op uit de mond van Jansen. Bij de treffer van Zakaria Labyad leek David Neres hinderlijk buitenspel te staan, omdat hij Timo Letschert en doelman Marco Bizot in de weg stond om voldoende in te grijpen.

“De VAR had de treffer van Ajax misschien wel afgekeurd omdat David Neres hinderlijk buitenspel stond”, zei de trainer van AZ. Twee andere momenten zaten hem na afloop echter meer dwars. “En ik vond die overtreding van Edson Alvarez op Albert Gudmundsson ook een honderd procent penalty. Maar het meest schrok ik van de situatie waarin Myron Boadu werd afgevlagd na een steekpass van Calvin Stengs. Hij stond in de verste verte niet buitenspel toen hij alleen op het doel van Ajax kon aflopen. Onbegrijpelijk.”

AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners wilde na afloop niet teveel kwijt over het ontbreken van de VAR. “Maar ik vind het wel totaal onnodig dat er vanavond geen VAR was. Bij vrijwel elke wedstrijd dit seizoen hebben we een VAR, maar vanavond niet, dat vind ik krom”, stelde de middenvelder. “Het heeft geen nut meer. Het is inderdaad lang geleden dat we van een club uit de traditionele top-3 hebben verloren Het is vooral jammer dat het nu gebeurt. Want in een bekertoernooi kan je niets meer rechtzetten. Je ligt er meteen uit.”

“Het klopte dat we geluk hadden dat er geen videoscheidsrechter was, want Myron Boadu stond inderdaad niet buitenspel toen hij richting het doel kon”, zo gaf Ajax-trainer Ten Hag toe. “Ik snap ook niet waarom er niet bij alle bekerwedstrijden een videoscheidsrechter aanwezig is. Als je het bekertoernooi serieus neemt, en dat doen wij, moet je ook hier de videoscheidsrechter toepassen. Zeker als je dat op het niveau waar je normaal speelt (onder meer Eredivisie en Champions League, red.) ook altijd hebt.”