Kamphuis ziet ‘moeilijk moment’ bij Ajax-goal: ‘Ik denk dat het buitenspel is’

Donderdag, 21 januari 2021 om 00:25 • Yanick Vos • Laatste update: 00:28

Het doelpunt van Zakaria Labyad in de bekerwedstrijd van woensdagavond tussen AZ en Ajax (0-1) had afgekeurd moeten worden omdat David Neres buitenspel stond, zo stelde scheidsrechter Jochem Kamphuis na afloop vast. De scheidsrechter zag niet dat Neres buitenspel stond voorafgaand aan de treffer van Labyad. Doordat de VAR pas vanaf de kwartfinales in het bekertoernooi wordt ingezet, kon de situatie niet bekeken worden en werd het doelpunt toegekend.

Na een voorzet van Nicolás Tagliafico schoot Jurgen Ekkelenkamp op doel. Op dat moment stond Neres niet in de baan van het schot, maar hij stond wel in buitenspelpositie. Omdat de Braziliaan zich vervolgens bemoeide met de situatie voor het doel maakte hij zijn buitenspelpositie strafbaar, zo stelde Kamphuis vast in gesprek met ESPN. “Ik heb het in de wedstrijd niet gezien. Het is best wel een hele ingewikkelde situatie”, aldus de scheidsrechter.

Kamphuis analyseert de situatie: “Op het moment dat er op doel geschoten wordt, staat Neres buitenspel. Dan maakt Bizot een safe en daarna raakt hij hem nog een keer. Dat zou een nieuwe situatie kunnen zijn. Tegelijkertijd zet Neres ook weer druk. Daarmee maakt hij zijn buitenspelpositie wel strafbaar. Als ik de beelden zo zie en hoe we het nu analyseren, dan denk ik dat dit buitenspel is.” In gesprek met Jan Joost van Gangelen beaamt Kamphuis dat de VAR bij deze situatie zou hebben ingegrepen. “Als er geen VAR is, dan is dit onderdeel van het voetbal. Dan is het heel vervelend, maar zo’n moeilijk moment is dan helaas te missen.”

Een flipperkast in de zestien van AZ en uiteindelijk schiet Zakaria Labyad de bal achter Marco Bizot. ?? ESPN #?? #azaja pic.twitter.com/bept6PTvSm — ESPN NL (@ESPNnl) January 20, 2021

De goal van Labyad was niet het enige moment dat ter sprake kwam. In de tweede helft werd Myron Boadu onterecht afgevlagd wegens buitenspel na een pass van Calvin Stengs. “Met VAR neem je iets meer risico en pas je delay toe op het moment dat je denkt dat het net buitenspel is. Dan laat je het lopen en kan de VAR erover oordelen. Nu is er geen VAR, dus pas dat niet toe. Als je het buitenspel vindt, dan vlag je gewoon voor buitenspel. Dus dat is een klein verschil voor de assistent.” Volgens Kamphuis zou de assistent-scheidsrechter bij aanwezigheid van de VAR hebben gewacht met vlaggen en de situatie overlaten aan de videoscheidsrechter. “De beelden zijn duidelijk: hij (Boadu, red.) staat er nog achter. Dus in dit geval was het geen buitenspel.”

Van Gangelen vroeg Kamphuis ook nog naar een situatie in de eerste helft, waarbij AZ-aanvaller Albert Gudmundsson in het strafschopgebied werd neergehaald door Edson Álvarez. “Tijdens de wedstrijd sta ik goed in positie en zie ik ook wel dat er contact is. Ik vond en vind het contact te weinig voor een penalty”, aldus Kamphuis, die zegt dat hij in een rol als videoscheidsrechter bij deze situatie niet zou hebben ingegrepen. “Dan had ik de situatie op het veld gelaten.”

Kenneth Perez gaf in de studio van ESPN aan dat de VAR goed van pas had kunnen komen bij de bekerwedstrijd tussen AZ en Ajax. “Ik mis de VAR, mits goed gebruikt", aldus Perez. "Kamphuis en kompanen lieten vandaag zien dat een VAR toch nodig is, omdat de kwaliteit van zowel de scheidsrechter als de grensrechter niet goed genoeg is om het heel eerlijk te laten verlopen.” Met name het afvlaggen van Boadu voor buitenspel noemt hij ‘heel schrijnend’. “Dat was totaal geen buitenspel.”