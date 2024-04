‘Juventus wil naast Teun Koopmeiners nog een oud-speler van AZ halen’

Naast Teun Koopmeiners staat ook Albert Gudmundsson komende zomer hoog op het lijstje bij Juventus. Volgens journalist Matteo Moretto van Relevo had de Oude Dame in de afgelopen dagen direct contact met zowel Genoa als de entourage van de 26-jarige buitenspeler. Gudmundsson, die in Nederland speelde voor sc Heerenveen, PSV en AZ, zou een van de belangrijkste aanvallende doelwitten zijn voor Juve en ligt bij Genoa nog tot medio 2027 vast.

Dat Gudmundsson in beeld is bij Juventus valt goed te verklaren. De rechtspoot is bij Genoa bezig aan een uiterst effectief seizoen op het hoogste niveau van Italië. Gudmundsson speelde in 2023/24 al 32 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 15 doelpunten en 4 assists.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Koopmeiners en Gudmundsson in hun gezamenlijke tijd bij AZ.

Daarmee heeft de 37-voudig international (10 goals en 3 assists) van IJsland zich op de kaart gezet bij Juventus, dat de komende maanden wil toeslaan. “Gudmundsson wordt zeer gewaardeerd door Cristiano Giuntoli”, schrijft Moretto op X. Giuntoli is sinds vorige zomer in dienst als technisch directeur bij Juve.

Wat Gudmundsson moet kosten, is vooralsnog onbekend. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 22 miljoen euro. Omdat de buitenspeler zijn contract in november nog heeft verlengd, is de verwachting dat de transfersom bij een vertrek uit Genoa een stuk hoger kan uitvallen.

Genoa heeft in ieder geval goede zaken gedaan door Gudmundsson in januari 2022 voor slechts 1,5 miljoen euro op te pikken bij AZ. Vorig seizoen was de aanvaller al belangrijk tijdens het promotiejaar uit de Serie B. Komende zomer wacht Gudmundsson mogelijk een stap naar de absolute top van de Serie A.

Gudmundsson liet zich in Nederland bij vlagen zien als een leuke speler, maar had er moeite mee om consistent te presteren. Toch kan hij bij AZ redelijke statistieken weerleggen. In 98 wedstrijden namens de Alkmaarders was Gudmundsson goed voor 24 doelpunten en 10 assists. Daarvoor stond hij jarenlang onder contract bij PSV, waar de vleugelflitser slechts twaalf wedstrijden in de hoofdmacht speelde.

Heerenveen zal de boeken ingaan als de ontdekker van Gudmundsson. De Friezen haalden hem in 2013 op jonge leeftijd naar Nederland toe. Afgelopen winter werd Gudmundsson ook gelinkt aan Tottenham Hotspur, al lijkt hij vooral hoog aangeschreven te staan in de Serie A.

Mocht Gudmundsson daadwerkelijk naar Juventus vertrekken, gaat de IJslander mogelijk opnieuw samenspelen met Koopmeiners. Volgens Corriere dello Sport is de Nederlandse controleur van Atalanta komende zomer transfertarget nummer één. Bij AZ speelde het duo al zeventig wedstrijden samen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties