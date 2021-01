Labyad schiet Ajax langs AZ en naar kwartfinale KNVB Beker

Woensdag, 20 januari 2021 om 22:50 • Yanick Vos • Laatste update: 23:42

Ajax heeft zich ten koste van AZ geplaatst voor de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker. In Alkmaar was de koploper van de Eredivisie met 0-1 te sterk voor de Alkmaarders. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd in de eerste helft gemaakt en kwam op naam van Zakaria Labyad. Ryan Gravenberch liep in de slotfase tegen een gele kaart aan en is daardoor geschorst voor de kwartfinale.

André Onana, Noussair Mazraoui, Daley Blind, Davy Klaassen, Antony, Sébastien Haller en Dusan Tadic kregen woensdagavond rust van Ajax-trainer Erik ten Hag en zaten op de bank. De coach koos voor acht nieuwe spelers ten opzichte van de basis van afgelopen zondag tegen Feyenoord (1-0 winst). Quincy Promes begon in Alkmaar wel vanaf de aftrap en zorgde na tien minuten spelen voor het eerste gevaar. De linksbuiten kapte naar binnen en haalde uit in de verre hoek. De paal voorkwam een vroege achterstand voor de thuisploeg. De eerste helft onwikkelde zich in een strijd waarin het team van Pascal Jansen moeilijk aan voetballen toekwam. Ajax zette hoog druk en drong AZ achteruit. De Alkmaarders kwamen af en toe voor het doel van Maarten Stekelenburg, die zijn eerste officiële wedstrijd speelde voor Ajax sinds 9 jaar en 316 dagen. De ervaren keeper kwam op 10 maart 2011 voor het laatst in actie tegen Spartak Moskou (0-1).

Met een kwartier op de klok leek AZ recht te hebben op een strafschop. Edson Álvarez haalde Albert Gudmundsson neer in het strafschopgebied, maar scheidsrechter Jochem Kamphuis wuifde het weg. Omdat er pas vanaf de kwartfinales in het bekertoernooi gebruik wordt gemaakt van een VAR, ontsnapte Ajax aan een strafschop tegen. Aan de andere kant van het veld bleef Ajax aandringen en kwam het na ruim een halfuur spelen op voorsprong. Aanvoerder Nicolás Tagliafico vond met een hoge voorzet Jurgen Ekkelenkamp bij de tweede paal. De aanvallende middenvelder werkte matig af, maar Marco Bizot kreeg de bal niet onder controle, waarna Promes een poging waagde. Bizot bracht knap redding, maar had geen antwoord op de rebound van Zakaria Labyad.

Na rust was het spelbeeld onveranderd: Ajax hield druk op de verdediging van AZ en ging op jacht naar een tweede doelpunt. Invaller Klaassen deelde een paar speldenprikjes uit, maar niet meer dan dat. Met nog twintig minuten op de klok wist Myron Boadu Stekelenburg te passeren. De AZ-spits scoorde echter met de hand en dat was de arbitrage niet ontgaan. Het doelpunt werd afgekeurd en Ajax haalde opgelucht adem. Niet lang daarna was het AZ dat ontsnapte toen Álvarez op aangeven van Labyad met een kopbal de lat raakte. De voorzet op de Mexicaanse middenvelder bleek de laatste actie van Labyad, die hinkend het veld verliet en werd vervangen door Tadic. Haller was inmiddels ook al binnen de lijnen gebracht door Ten Hag. Even daarvoor kon Boadu alleen af op Stekelenburg, maar de spits werd onterecht afgevlagd voor buitenspel.

AZ was nauwelijks in staat om er een slotoffensief uit te persen. Ajax kreeg in de slotfase nog de beste mogelijkheid om te scoren. Gravenberch kreeg de bal ongeveer 25 meter van het AZ-doel voor zijn voeten en waagde een poging. Bizot was geklopt, maar de paal bracht voor de tweede keer deze avond redding voor de Alkmaarders. Vlak voor tijd nam Timo Letschert het doel van Stekelenburg onder vuur. De keeper van Ajax bracht met veel moeite redding. De grootste kans in het slot van de wedstrijd was voor Promes. Hij kon in de negentigste minuut alleen af op Bizot, maar oog in oog met de AZ-keeper kon hij de wedstrijd niet beslissen. In de vier minuten blessuretijd hielden de bezoekers stand, waardoor het bekertoernooi voor AZ voorbij is. Zaterdag vindt de loting plaats voor de kwartfinale.