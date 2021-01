Wegen van Mesut Özil en Arsenal scheiden na akkoord

Zaterdag, 16 januari 2021 om 11:38 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 12:05

Mesut Özil gaat definitief vertrekken bij Arsenal, zo meldt The Athletic zaterdag. De befaamde journalist David Ornstein meldt dat speler en club een principe-akkoord hebben bereikt over de beëindiging van het nog een half jaar doorlopende contract. Dat betekent dat er na 7,5 jaar een einde komt aan de contractuele overeenkomst tussen de 32-jarige Duitser en de Premier League-club. Transferexpert Fabrizio Romano onderschrijft het nieuws van Ornstein en verzekert dat het papierwerk in de komende uren zal worden voltooid.

Özil kwam in maart vorig jaar voor het laatst in actie namens Arsenal. De 32-jarige middenvelder komt dit seizoen niet voor in de plannen van manager Mikel Arteta en speelde deze jaargang dan ook nog geen minuut. Özil zou nu op weg zijn naar Fenerbahçe, waarmee hij al een akkoord heeft bereikt. Volgens Ornstein zal de spelmaker dit weekeinde afreizen naar Turkije om de transfer te completeren en een medische keuring te ondergaan. Ook DC United uit de Verenigde Staten deed Özil een contractvoorstel, maar de voorkeur van de spelmaker ging uit naar een avontuur in Istanbul.

Özil streek bij Arsenal lieft 388.000 euro per week op, wat betekende dat hij tot het verlopen van zijn verbintenis nog 9,7 miljoen euro had kunnen verdienen. Dat forse bedrag was dan ook een struikelblok voor een winters vertrek bij Arsenal. Nu lijkt het erop dat de beide partijen elkaar een handreiking hebben gedaan om de middenvelder toch deze maand al uit de boeken te kunnen schrappen.

Özil zou zijn ja-woord hebben gegeven aan een contract tot medio 2024 met Fenerbahçe, met een optie voor nog een seizoen. Naast een jaarsalaris van ongeveer vijf miljoen euro, zou Özil een tekenbonus van naar verluidt 2,5 miljoen euro ontvangen. De Duitser met Turkse roots veroverde met Arsenal onder meer viermaal de FA Cup en kwam in bijna acht jaar tijd tot 254 wedstrijden (44 doelpunten en 77 assists). The Gunners telden in 2013 47 miljoen euro neer om hem over te nemen van Real Madrid.