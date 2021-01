Overmars: ‘Soms is het beter om afscheid te nemen, dit is ook voor Ajax goed’

Zaterdag, 16 januari 2021 om 09:41

Noa Lang liet Ajax afgelopen zomer achter zich voor Club Brugge. De Belgische topclub huurt de 21-jarige buitenspeler annex aanvallende middenvelder en neemt hem na dit seizoen voor zes miljoen euro definitief over van de Amsterdammers. Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax, vertelt dat men wel wilde verlengen met Lang, maar dat beide partijen er financieel niet uit wisten te komen.

“We wilden hem na zijn verhuur aan FC Twente niet opnieuw verhuren. Alleen zijn zicht op speeltijd bij ons was beperkt. Hij had Dusan Tadic voor zich. En ook spelers zoals Quincy Promes, Antony en David Neres. Ondanks dat wilden we wel verlengen, maar we kwamen er ook financieel niet uit”, geeft Overmars te kennen. In zijn eerste halfjaar bij Club Brugge was Lang in negentien officiële wedstrijden goed voor zeven doelpunten en vier assists.

“Club Brugge was geïnteresseerd en deed hem een goed voorstel. En wij konden een mooie transfersom krijgen. Soms is het beter om afscheid te nemen, dit is ook voor Ajax goed. Niet iedereen uit onze jeugd wordt basisspeler in het eerste elftal, dat is onmogelijk, maar de jeugdopleiding moet wel betaald worden”, gaat de directeur voetbalzaken van Ajax verder. Lang speelde vanaf 2013 in de jeugdopleiding van Ajax en kwam uiteindelijk tot veertien wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij vier doelpunten en een assist verzorgde.

“Dan is het ook goed om een categorie spelers te hebben waar je miljoenen voor ontvangt, die het eerste net niet halen. Hoe pijnlijk dat soms ook is, want hij wilde slagen bij Ajax. Ajax is echt z’n club. Maar hij heeft een goeie start gemaakt in België en dat gunnen wij hem allemaal”, besluit Overmars. Lang gaf in gesprek met De Telegraaf te kennen dat hij aanvankelijk voor vier jaar kon bijtekenen, maar dit niet besloot te doen. Nadat hij in het begin van het seizoen weinig aan spelen toekwam en daardoor wilde vertrekken, kwam hij naar eigen zeggen helemaal niet meer in de plannen van trainer Erik ten Hag voor.