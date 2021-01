‘Topschutter’ Geertruida en Jörgensen beslissen Rotterdamse derby

Zondag, 10 januari 2021 om 14:05 • Chris Meijer • Laatste update: 14:13

Feyenoord heeft zijn eerste wedstrijd na de winterstop omgezet in een overwinning. De ploeg van trainer Dick Advocaat won dankzij doelpunten van Lutsharel Geertruida - alweer zijn vijfde van dit seizoen - en Nicolai Jörgensen met 0-2 van stadgenoot Sparta Rotterdam. Door de zege in de Rotterdamse derby nadert Feyenoord PSV (tot op één punt) en Ajax (tot op twee punten) op de ranglijst, al staan de nummer één en twee van de Eredivisie zondagmiddag nog tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA.

Advocaat ruimde op Het Kasteel direct een basisplaats in voor de van River Plate overgekomen Lucas Pratto. Een andere opvallende naam in de basiself van Feyenoord was Luis Sinisterra, die op 16 februari 2020 in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (3-4) een zware knieblessure opliep en voor de winterstop al enkele keren als invaller binnen de lijnen kwam. Dat ging ten koste van Bryan Linssen, die in de laatste wedstrijd van 2020 tegen sc Heerenveen (3-0 overwinning) nog goed was voor een hattrick.

Feyenoord kende een goede start van de derby, want na elf minuten stond er al een voorsprong op het scorebord. Tyrell Malacia bracht een weggekopte hoekschop van Mark Diemers terug in het strafschopgebied, waar Marcos Senesi de bal richting de doelmond bracht. Daar stond Geertruida om op de doellijn de bal tegen de touwen te koppen. Aanvankelijk werd de treffer geannuleerd wegens buitenspel na een vlagsignaal van de grensrechter, maar na inmenging van de VAR keurde scheidsrechter Dennis Higler het doelpunt toch goed. Het was alweer het vijfde doelpunt van Geertruida dit seizoen; alleen Steven Berghuis (elf treffers) scoorde voorlopig vaker voor Feyenoord. De openingstreffer was een van de uiteindelijk twee echte hoogtepunten van de eerste helft.

Na de eerste helft had Feyenoord namelijk ook zomer op een 0-2 voorsprong kunnen staan. Jens Toornstra zette Pratto met ruim een halfuur op de klok vrij in het strafschopgebied, waarna het schot van de debutant op de paal belandde. In het slot van de eerste helft kon Beugelsdijk nog ternauwernood voorkomen dat Geertruida na een steekpass van Pratto in balbezit kwam in het strafschopgebied. Sparta kon daar in de eerste helft geen noemenswaardige kansen tegenover zetten.

Dat spelbeeld bleef in de eerste fase van de tweede helft onveranderd. De spaarzame kansen die zich voordeden, waren voor de bezoekers. De beste mogelijkheid in het eerste kwartier na rust was voor Pratto, die bediend werd door Sinisterra en in kansrijke positie de bal volledig verkeerd raakte. Na ruim een uur spelen dook Mario Engels namens Sparta op in het strafschopgebied, maar Feyenoord-doelman Nick Marsman trad reddend op. Aan de andere kant kreeg Sinisterra op aangeven van Berghuis een grotere mogelijkheid. De aanvaller, die kort daarna vervangen werd door Ridgeciano Haps, lepelde de bal oog in oog met Sparta-doelman Maduka Okoye over.

Met nog twintig minuten te gaan, bracht Advocaat Nicolai Jörgensen in het veld als vervanger van Pratto. Terwijl Sparta langzaam maar zeker meer ging aandringen, moest Okoye redend optreden bij een schot van Diemers. Sparta zette weliswaar druk naar voren, maar kwam in de slotfase niet verder meer dan een schot van Engels in het zijnet. In blessuretijd zorgde Jörgensen op aangeven van Berghuis voor de definitieve beslissing. Voor Feyenoord wacht nu komende woensdag een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle, terwijl Sparta dan op bezoek gaat bij Fortuna Sittard.