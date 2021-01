Kicker: Joshua Zirkzee heeft mogelijkheid op overstap naar Eredivisie

Maandag, 4 januari 2021 om 10:54

Joshua Zirkzee maakt deze maand mogelijk de overstap naar de Eredivisie. Kicker schrijft dat de negentienjarige spits van Bayern München in beeld is bij Heracles Almelo. Der Rekordmeister zou volgens het Duitse voetbalblad zelfs bereid zijn om definitief afscheid te nemen van Zirkzee, mits er een terugkoopclausule in de overeenkomst wordt opgenomen.

Naast Heracles noemt Kicker ook 1.FC Köln en Eintracht Frankfurt als gegadigden voor Zirkzee. Laatstgenoemde club is momenteel op zoek naar een nieuwe spits, nadat Bas Dost naar Club Brugge vertrokken is. “Hij is een interessante speler, maar beide partijen moeten dichter bij elkaar zien te komen”, zo gaf Eintracht Frankfurt-trainer Adi Hütter te kennen na vragen over Zirkzee. BILD claimde dat die Adler ook al contact zouden hebben opgenomen met Bayern over de spits.

Er heerst volgens Kicker bij Bayern intern verdeeldheid over Zirkzee. Over het algemeen zou men bij der Rekordmeister meer verwachten van de jonge spits, wat de clubleiding er mede toe zou hebben bewogen om afgelopen zomer Eric Maxim Choupo-Moting aan te trekken als de stand-in van Robert Lewandowski. Door diens aanwezigheid speelde Zirkzee dit seizoen pas vijf wedstrijden in de hoofdmacht, terwijl dit er in de vorige jaargang nog twaalf waren. Het contract van Zirkzee loopt voorlopig nog door tot medio 2023.

Bayern zoekt om die reden naar een oplossing voor Zirkzee in januari. Dat zou een huurperiode kunnen zijn, maar Kicker sluit een definitief vertrek met een terugkoopoptie eveneens niet uit. Zirkzee werd afgelopen halfjaar al nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar de Eredivisie, waar zijn naam toch het meest gelinkt werd aan Feyenoord. De Rotterdammers namen vorige week echter Lucas Pratto op huurbasis over van River Plate en lijken daardoor niet langer op zoek naar een nieuwe spits.

Heracles is nu dus wel in de markt om Zirkzee terug te halen naar Nederland, waar hij eerder in de jeugdopleiding van ADO Den Haag en Feyenoord speelde. Trainer Frank Wormuth heeft in Almelo momenteel de beschikking over twee spitsen: Sinan Bakis en Adrián Szöke. De twee spitsen van Heracles verzorgden in de eerste seizoenshelft samen echter slechts drie doelpunten.