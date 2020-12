Ajax gaat transfermarkt niet op: ‘Dat is niet direct de bedoeling’

Dominic Mostert 23 december 2020 • Laatste update: 21:58

Erik ten Hag verbindt geen harde conclusies aan de tegenvallende prestaties van Ajax in december. De trainer is niet van plan om directeur voetbalzaken Marc Overmars om nieuwe spelers te vragen. In plaats daarvan richt Ten Hag het vizier op de terugkeer van geblesseerde speler als Mohammed Kudus, Lassina Traoré, Brian Brobbey, Noussair Mazraoui en David Neres: als de selectie weer fit is, is Ten Hag tevreden over zijn materiaal.

Woensdagavond liet Ajax punten liggen op bezoek bij Willem II (1-1). Daardoor bedraagt de voorsprong van Ajax op PSV nog maar een punt. "We beginnen goed aan de wedstrijd. Daarna liggen zij op het hakblok en dan moeten we doorbijten. Daar hebben we ook de kansen voor gehad, maar we doen het niet. Zodoende laten we Willem II in de wedstrijd komen, we houden hen in leven", concludeert Ten Hag bij FOX Sports. Ondanks het mindere spel vindt hij dat Ajax de wedstrijd alsnog had moeten winnen.

"In de slotfase kregen we echt wel hele grote kansen", doelt hij op pogingen van Dusan Tadic, Quicy Promes, Daley Blind en Klaas-Jan Huntelaar. "Daar moet er eigenlijk wel eentje van in. Positief is in ieder geval dat we in die slotfase rustig blijven en op die manier zo vier of vijf kansen creëren. We missen in de eindfase echter net de scherpte en het overzicht. Als we andere keuzes hadden gemaakt, hadden we zeker een goal gemaakt. Maar dat we het zover laten komen is wel kwalijk."

Als Ten Hag wordt gevraagd of Ajax nieuwe spelers gaat kopen in januari, reageert hij ontkennend. "Dat is niet direct de bedoeling. We houden natuurlijk onze ogen en oren open. Waar we vooral op moeten inzetten, is de groep weer fit te maken", benadrukt de oefenmeester. "We missen op dit moment vier à vijf goede spelers. Hopelijk kunnen ze aansluiten richting de eerste week van januari. Dan is de selectie op kracht en hebben we ook offensief meer keuzes."

Een van de spelers die een teleurstellend optreden beleefde in Tilburg, is Ryan Gravenberch. De middenvelder werd na afloop van de remise bekritiseerd door analist Marciano Vink en beaamt dat hij niet goed speelde. "We waren slordig, ikzelf ook. We maken onze kansen niet af", treurt Gravenberch. "Natuurlijk heb ik vandaag ook goede dingen gedaan, maar ook mindere dingen." Hij is er desondanks van overtuigd dat Ajax bij de hervatting van de competitie, op 10 januari tegen PSV, fit voor de dag zal komen. "We hebben veel wedstrijden gespeeld, maar we krijgen nu een kleine winterstop en kunnen ons opladen."