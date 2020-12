‘Echte Ajax-speler’ en ‘Euroshopper-Frenkie de Jong’ moet 12,5 miljoen kosten

Joey Veerman moet sc Heerenveen komende zomer de nodige miljoenen opleveren. De 22-jarige middenvelder maakt sinds zijn overstap van FC Volendam indruk in Friesland. Sander de Vries, die namens de Leeuwarder Courant Heerenveen volgt, denkt dat een transfer van Veerman minimaal 12,5 miljoen euro moet gaan op brengen.

Wekelijks bespreken sportjournalisten van de Leeuwarder Courant in KOKO Radio de ontwikkelingen rond SC Cambuur en Heerenveen. Dit keer was er met name aandacht voor de goede prestaties van Veerman, die naar verwachting komende zomer vertrekt bij Heerenveen. “Ze moeten elk jaar hun beste speler verkopen. Vorig jaar was het Chidera Ejuke, dit jaar zou het Veerman zijn”, vertelt De Vries. Ejuke maakte afgelopen zomer de overstap van Heerenveen naar CSKA Moskou. “En dan moet je altijd maar weer afwachten wat je ervoor terug krijgt. Als Ejuke voor 12,5 miljoen euro verkocht wordt, dan moet Veerman denk ik wel een vergelijkbare richting op. 12,5 miljoen is wel echt de ondergrens”

In Nederland zijn er weinig clubs die aan dit bedrag kunnen voldoen, denkt De Vries. “In Nederland is Ajax de enige club die hem kan betalen. Feyenoord gaat het niet doen. Heerenveen gaat er in de winterstop alles aan doen om Veerman te behouden. Heerenveen is zowel sportief als financieel ontzettend afhankelijk van die jongen." Veerman kwam vorig jaar zomer voor ruim een half miljoen euro over van Volendam, nadat hij eerder ook al in de belangstelling stond van FC Utrecht, FC Emmen en Heracles Almelo.

Veerman, die bij Heerenveen nog een contract heeft tot de zomer van 2024, kwam tot dusver tot 35 wedstrijden in Friesland. Dit seizoen wist hij tot vier treffers te komen, evenveel als vorig jaar. De middenvelder werd door bondscoach Erwin van der Looi in november vorig jaar voor het eerst bij de selectie van Jong Oranje gehaald, maar moest vanwege een blessure verstek laten gaan. Het debuut laat mede daardoor nog altijd op zich wachten. “Ik vind het echt een Ajax-speler. Een beetje een Euroshopper-Frenkie de Jong, de goedkopere variant”, besluit De Vries.