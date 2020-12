Barcelona bezorgt Koeman nog meer mooie herinneringen aan Valladolid

Daniel Cabot Kerkdijk 22 december 2020 • Laatste update: 23:54

Barcelona heeft ten koste van Real Valladolid pas de tweede uitzege van het seizoen in LaLiga geboekt. Het team van Ronald Koeman won in de Champions League alle duels op verplaatsing, maar tot dinsdag was de 0-3 zege op Celta de Vigo de enige uitzege in competitieverband. Barcelona was met 0-3 te sterk in Valladolid, waar Koeman op 2 september 1989 zijn debuut als speler van de Catalanen maakte. In zijn debuut ging de Nederlander weliswaar met 2-0 onderuit, maar daarna verloor hij niet één van de negen duels en ook als trainer van Valencia verloor hij niet van Pucela.

Barcelona werkte een uitstekende eerste helft af: het team van Koeman domineerde van begin tot eind, terwijl Lionel Messi en Pedri, beiden zeer gedreven, elkaar in alle facetten van het spel begrepen. De clubtopscorer aller tijden van los Azulgrana maakte eindelijk een einde aan een zorgelijke reeks: hij gaf zijn eerste assist in LaLiga sinds 11 juli. Na iets meer dan twintig minuten spelen bezorgde Messi de bal in het strafschopgebied en kopte Clément Lenglet de bal achter Jordi Masip. De doelman van Valladolid had even daarvoor op fraaie wijze een poging van Messi, na voorbereidend werk van Pedri, gekeerd.

Barcelona, waar de klachtenvrije Frenkie de Jong weer in de basis stond opgesteld, kwam dik een kwartier later op 0-2. Messi was niet van de bal af te krijgen en gaf het leer op rechts mee aan Sergiño Dest, die Martin Braithwaite een niet te missen kans bood. Niet onbelangrijk: Dest bracht Braithwaite in de tien voorafgaande minuten aan de 0-2 al tot tweemaal toe in stelling. De Deen kon de eerste bal niet verzilveren en zijn tweede mogelijkheid, een hakbal, belandde in de handen van Masip.

In de tweede helft liet Valladolid zich niet onbetuigd, al was Barcelona ook enkele keren dicht bij de 0-3. Een vrije trap van Pablo Hervias zorgde voor de nodige onrust in het strafschopgebied van de Catalanen, net als het feit dat Toni Villa net tekortkwam bij de tweede paal. Aan de andere kant van het veld kon Braithwaite een voorzet van Jordi Alba niet verzilveren en blonk Masip uit met een formidabele redding op Messi. En ook na iets meer dan een uur spelen deed Braithwaite niets met goed voorbereidend werk van Dest.

Barcelona kwam na 65 minuten spelen op 0-3 en daar had Pedri een groot aandeel in. Met de rug naar het doel gaf het talent de bal met een heerlijke hakbal mee aan Messi, die vervolgens Masip passeerde. Het was doelpunt nummer 644 voor de Argentijn, die daarmee het wereldrecord van Pelé (643 doelpunten voor één club, Santos) definitief brak. Koeman greep de laatste twintig minuten van de gelopen wedstrijd aan om De Jong, Jordi Alba en Ronald Araujo rust te geven en Samuel Umtiti, Junior Firpo en Sergio Busquets speeltijd te gunnen. Het was aan Marc-André ter Stegen te danken dat Barcelona het bezoek aan Valladolid zonder tegendoelpunten afsloot. De doelman had in het restant enkele fraaie reddingen in huis en was daarmee ook verantwoordelijk voor de 0-3 zege.